Congo-Brazzaville: Finale Ligue des champions CAF - Guy Mbenza joue une partie de sa carrière

La finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), prévue le 30 mai, entre Al Ahly et Wydad Casablanca, est une aubaine pour l'attaquant congolais de briller de plus belle et confirmer son talent incontestable.

Le natif de Brazzaville, Guy Carel Mbenza Mbenza Kamboleke, joue le 30 mai sa première finale de la Ligue des champions. Très prolifique devant les poteaux, l'attaquant congolais est attendu par non seulement les fans de Wydad mais aussi par ses supporters au pays, le 4 juin, contre le Mali, pour le compte de l'équipe nationale.

Guy Mbenza est appelé à tout donner lors de la finale de la plus grande compétition des clubs du continent. " Il est habitué à nous émerveiller. C'est le seul sur qui nous pouvons compter. S'il donne la Ligue des champions à Wydad, il ouvrira, sans nul doute, une grande fenêtre pour son avenir en tant que footballeur ", a signifié un de ses fans. Selon lui, Guy Mbenza est avec son compatriote Juvel Tsoumou deux joueurs qui ont livré des grands matches cette saison.

Le jeune attaquant de 22 ans a roulé sa bosse un peu partout. Il a débuté dans la Jeunesse sportive de Poto-Poto en 2016 avant de tenter une courte aventure à AC Léopards, La Mancha puis AS Otoho. Lors de la saison 2019, il signe au Stade tunisien avant de s'envoler pour le Club Bruges en 2020 puis Royal Antwerp presque la même saison. L'homme à la tête teintée a été ensuite prêté au Stade Lausanne puis à Wydad. Il a intégré l'équipe nationale pour la première fois en 2016, notamment chez les moins de 20 ans. Depuis lors, il enchaîne des matches dans la sélection congolaise et est, d'ailleurs, retenu pour la confrontation contre le Mali, le 4 juin à Bamako.

Selon plusieurs sources, l'actuel meilleur buteur du championnat marocain de première division est convoité par d'autres grands du continent. Guy Mbenza plait en Tunisie et en Egypte. Avec huit réalisations en douze journées, il fait énormément du bien au Wydad de Casablanca, leader de la Botola Pro Inwi. Seulement voilà, ses performances attirent les convoitises de plusieurs clubs africains, qui veulent s'offrir ses services.

Notons que le Wydad de Casablanca défie, le 30 mai au stade Mohammed V, Al Ahly en finale de la Ligue des champions. Vainqueur de la compétition à deux reprises en 1992 et 2017, le club marocain vise un troisième titre de son histoire dans la plus prestigieuse compétition africaine. Sa mission ne sera pas certainement aisée contre l'ogre cairote, le club le plus titré, mais les hommes de Walid Regragui peuvent y croire surtout après leur excellent parcours, réalisé jusqu'en finale.