Togo: Une session extraordinaire du Conseil municipal pour éplucher et adopter le Compte administratif 2021

S'étant appropriés les articles de la loi N°2007 011 du 13 Mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi N°2018 003 du 31 Janvier 2018, par la loi N°2019 006 du 26 Juin 2019 et par la loi N°2021 020 du 11 Octobre 2021 notamment en ses articles 93 et 95, les Conseillers municipaux de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé sont en session extraordinaire les 27 et 30 Mai 2022 à Lomé.

Selon le document informant de la convocation de cette sessions, il s'agira de faire l'étude et l'adoption du compte administratif, gestion 2021, l'étude et l'adoption du compte Gestion 2021, et l'étude et adoption des documents de la convention de partenariat entre Golfe 1 et Vo 4.

Dans son mot d'ouverture de session, le Maire principal, Joseph Koamy Gomado, a indiqué qu'il sera question de " bilan des actions menées par l'exécutif qui se traduit par le projet du compte administratif (CA) et celles du Trésorier par le projet de compte de gestion qui feront l'objet de débat et de vote de votre part ".

Aussi, a-t-il fait voir que " l'année 2021 a été celle de grands défis de la visibilité de notre collectivité. En effet, le bâtiment d'Akodessewa abritant les principaux services financiers, la salle de délibérations du conseil, les organes de gestion des marchés publics, etc, a failli nous échapper ; mais, avec l'autorisation du conseil, il est devenu aujourd'hui une propriété de la commune, ainsi que le bâtiment qui lui est contigu. Le plan de développement de la commune de Golfe1 adopté en novembre 2021, ouvre la voie à sa mise en œuvre. C'est un outil de plaidoyer pour le financement des actions de la commune que chaque conseiller est appelé à s'en approprier. Il en est également, d'autres grandes actions réalisées que nous allons analyser durant l'étude du compte administratif ".

Du compte administratif exercice 2021 de la Commune de Golfe 1 qui fera l'objet d'étude dans cette session extraordinaire, on en retient qu'il " présente un solde budgétaire global excédentaire de Soixante-trois millions sept cent soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-seize (63 771 796) francs CFA.