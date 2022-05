Afrique: Banque Africaine de Développement - Maïmouna Ndoye Seck et son équipe félicitées pour leur travail

Les Assemblées annuelles 2022 du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) à Accra au Ghana marquaient la fin du mandat du Bureau de la très charismatique Maimouna Ndoye Seck et de ses Conseillers Gaoussou Sylla (Mali) et Ibrahim Mamadou Diop (Niger).

Selon un communiqué de presse, leur travail a, dans son ensemble, reçu les félicitations soutenues des pays de la circonscription pour sa performance exceptionnelle durant tout le mandat. "En effet, dans un environnement mondial dominé par la crise économique induite par la pandémie à Covid 19 et la fragilité causée par le terrorisme transnational, l'équipe de Mme Ndoye Seck a su porter haut les couleurs de la plus large circonscription de la Banque composée du Bénin, du Burkina Faso, du Cap Vert, des Comores, du Gabon, du Mali, du Niger et du Sénégal ", lit-on dans le communiqué de presse.

Au total, précise, -t-on, plus de 62 projets de développement ont été approuvé pour une enveloppe de plus de 1 300 milliards de Fcfa. "Une prouesse reconnue par les Gouverneurs qui, par la voix de la Ministre de l'économie gabonaise Nicole Jeanine Lydie Roboty épse Mbou et à l'unanimité des membres présents, ont complimenté les efforts de Mme Ndoye Seck et demandé aux conseillers Gaoussou Sylla et Ibrahim Mamadou Diop de prolonger leur mandat d'une année supplémentaire afin d'accompagner de leur compétence la mise en place du nouveau Bureau. Les deux technocrates ont véritablement rempli leur mission avec professionnalisme et abnégation tout le long du mandat ", ajoute la même source.

Ainsi, à l'issue d'un mécanisme de rotation propre au groupe, le mandat 2022-2025 sera administré par le Gabon appuyé des Comores (suppléant), du Burkina Faso (conseiller supérieur) et du Bénin (conseiller). Proposé par le Gabon et confirmé par les pays de la circonscription, le banquier expérimenté et ancien ministre Désiré Guedon , présidera désormais à la destinée du Bureau pour une durée de trois ans.