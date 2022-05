Cote d'Ivoire: Bingerville - Délimitation des territoires villageois - Le processus présenté aux populations

Le processus de délimitation des villages a été présenté aux populations, le mardi 24 mai 2022, à Bingerville. C'est la salle des réunions de la sous-préfecture qui a servi de cadre à cette cérémonie visant également à sensibiliser les villageois sur la nécessité de connaître les limites de leurs territoires respectifs et surtout de les respecter notamment lors des transactions immobilières.

Ce sont des experts du ministère de la construction du logement et de l'urbanisation qui ont entretenu les chefs de villages et de communautés sur les objectifs et avantages de cette opération qui s'étend d'ailleurs à l'ensemble des régions de ce pays. "Ce projet gouvernemental piloté par le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme concerne 189 villages du grand Abidjan.

En ce qui concerne Bingerville, il débutera par douze villages avant de s'étendre à terme, à l'ensemble des 23 villages de la circonscription", a déclaré Dabory Kouakou coordonnateur du projet. Avant de mentionner que ce processus de marquage des "frontières" tiendra en trois phases.

La première étant celle des enquêtes socio-économiques et géographiques. La deuxième concernant les travaux topographiques de délimitation des aires de compétences de chaque village. Et la troisième et dernière phase portant sur la consolidation et la publication des limites territoriales desdits villages.

Cette présentation suivie d'échanges a eu pour effet de dissiper les appréhensions. L'objectif étant d'arriver à terme à amoindrir le plus possible les conflits fonciers récurrents dans cette partie de la Côte d'Ivoire.

Deux entreprises de la place (Ivoire Geoagro et Synergie expertise) sont commises à l'exécution de la deuxième partie du projet. "La première phase débutera à partir du 31 mai prochain", a précisé l'émissaire du département ministériel en charge de l'opération. Afin d'assurer le succès de cette opération gouvernementale, Anoh Bédia Oswald sous-préfet de Bingerville a instruit les chefs des villages pilotes de sensibiliser leurs administrés sur le bien-fondé de cette opération. Et ce, dans la perspective du maintien de la cohésion sociale dans l'ensemble de cette circonscription souvent en proie à des litiges fonciers. Outre les communautés villageoises, cette sympathique rencontre a également enregistré la participation de Mahamadi Kolga directeur général d'Ivoire Geoagro.