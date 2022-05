Sénégal: CAN 2023 - Cissé publie une liste de 26 joueurs dont trois novices

Dakar — Le Sélecteur national, Aliou Cissé, a publié, vendredi, une liste de 26 joueurs marquée par les arrivées de Iliman Ndiaye (Sheffield, Angleterre), Alpha Diounkou (Barcelone Fc, Espagne ) et Demba Seck (Torino, Italie), en perspective des rencontres Sénégal-Benin et Rwanda-Senegal, comptant pour les 1ère et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2023, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le regroupement de l'équipe démarre ce lundi, annonce l'instance dirigeante du football sénégalais sur son site officiel. Le Sénégal jouera contre le Bénin, le 4 juin au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, et le Rwanda, le 7 juin à Kigali. La conférence de presse du sélectionneur national qui était prévue ce vendredi a été finalement reportée en raison du deuil national de trois jours décrété par le chef de l'Etat, suite au drame survenu à l'hôpital Abdelaziz Sy Dabakh de Tivaouane où 11 nouveau-nés ont trouvé la mort mercredi dans un incendie, selon la Fédération.

"En lieu et place de cette conférence, la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Bénin le 04 juin 2022 et Rwanda vs Sénégal le 07 juin 2022 se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (www.fsfoot.sn) le même jour à 11h00", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Voici la liste des 26 Lions:

Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Alfred Gomis

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Youssouph Sabaly, Abdou Diallo, Pape Abdou Cissé, Abdoulaye Seck, Fodé Ballo Touré, Alpha Diounkou

Milieux : Moustapha Name, Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, M. Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté

Attaquants : Sadio Mané, Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Demba Seck.