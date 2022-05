Sénégal: And Jëf PADS a encouragé le gouvernement à "poursuivre la politique d'humanisation de l'hôpital"

Dakar — And Jëf parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ-PADS/Authentique) exprime "une très vive émotion" après la mort de 11 nouveau-nés à Tivaouane et encourage le gouvernement à "poursuivre la politique d'humanisation de l'hôpital".

"AJ-PADS/Authentique a appris avec une très vive émotion la mort de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mai 2022 au niveau du service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane", rapporte un communiqué transmis à l'APS.

"Dans ces circonstances tragiques", le parti de Landing Savané dit partager "le choc et la peine des familles et des proches des victimes" et leur présente ses sincères condoléances.

Il a adressé également ses vœux de prompte guérison aux blessés.

AJ-PADS/Authentique qui "accorde une très grande importance à la santé publique", encourage le gouvernement à "poursuivre la politique d'humanisation de l'hôpital, d'élargissement des structures sanitaires, d'augmentation des effectifs du personnel soignant, de relèvement des plateaux techniques et d'amélioration des soins médicaux accordés à la population".

"Il s'agira aussi de faire preuve de beaucoup de sollicitude envers les malades", estime la formation politique.

AJ-PADS/Authentique se dit "convaincu que nos médecins et tous les travailleurs du corps médical qui jouissent d'une grande confiance de la part de la population continueront d'exécuter correctement les tâches qui leur sont fixés et obtiendront de nouveaux succès dans le domaine de la santé publique".