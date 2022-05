Ile Maurice: Air Mauritius - Augmentation de salaire pour les employés

interview

Bonne nouvelle pour les employés d'Air Mauritius (MK), qui ont eu droit à une augmentation de leur salaire. C'est le syndicat Air Mauritius Staff Association (AMSA), sous la plume de son président, Ryan Ramsamy, qui s'en vante dans un e-mail adressé aux membres où il ne tarit pas d'éloges sur Ken Arian, le Chief Executing Officer (CEO) d'Airport Holdings Ltd (AHL) et Marday Venketasamy, le Chairman d'Air Mauritius. Pourquoi n'avoir pas remercié l'Officer in Charge d'Air Mauritius, Raja Buton ? Ni le Chairman d'AHL, Dev Manraj, ni le Premier ministre ?

Ryan Ramsamy nous l'explique. "Notre demande avait été refusée par Raja Buton. C'est pourquoi nous n'avions d'autres alternatives que de contacter Ken Arian et Marday Venketasamy." Ceux-ci, ajoute-t-il, sont allés vérifier la situation financière de la compagnie et ont conclu que l'augmentation pourra être accordée. "Tous les employés ont droit à cette augmentation, pas seulement ceux qui travaillent au sol", précise le syndicaliste. Toujours selon Ryan Ramsamy, Air Mauritius n'accordera que l'augmentation de l'année en cours. Les deux autres dues ne seront pas payées, pour le moment, mais n'ont pas été refusées.

Raja Buton n'a jamais refusé

Pourquoi Raja Buton n'a-t-il pas accédé à la demande du syndicat ? Contacté, il ne veut pas commenter. Marday Venketasamy, lui, nous a prié de passer par le service de communication de MK. Ce que nous avons fait. Le porte-parole, Michel Roy-Lutchmun, nous dit au téléphone que Raja Buton n'a jamais refusé. Et que c'est le board d'Air Mauritius qui a approuvé. Mais pourquoi avoir remercié Ken Arian qui est le CEO d'AHL ? Nous avons demandé au porte-parole de nous envoyer une réponse écrite à nos questions qui étaient en écrit :

1. Pouvons-nous savoir ce que coûtera à Air Mauritius l'augmentation qui vient d'être approuvée ?

2. Pourquoi Raja Buton avait-il refusé d'accorder cette augmentation ?

La réponse écrite de Michel Roy-Lutchmun : "Ce paiement relève d'une décision en interne." Malgré nos demandes d'éclaircissements, nous n'avons pu déterminer si cette réponse lapidaire veut dire : la décision a été prise par des personnes ou une personne qui ne peut/peuvent être citée/s car cela remettrait en question le rôle joué surtout par Ken Arian qui n'a rien à faire dans le fonctionnement de MK ? Ou si elle voulait dire "cela ne vous concerne pas". Ou les deux. Air Mauritius, désormais une compagnie dont l'actionnaire principal est AHL, un holding privé mais qui vient de recevoir plus de Rs 25 milliards de la Mauritius Investment Corporation (MIC), laquelle somme provient des réserves de la Banque de Maurice, se considèret- elle désormais comme une entité n'ayant aucun compte à rendre à la population ?

Au-delà de la question de savoir si la compagnie d'aviation nationale, qui vient de sortir d'une longue administration, a les moyens de cette générosité, une autre interrogation surgit : qui dirige MK et quel est le rôle de Raja Buton ? On nous fait comprendre que si on l'a gardé après sa mise à la retraite, c'est juste parce que légalement et sur le plan international, on a besoin d'un directeur pour assurer la continuité de la compagnie. Et que les décisions sont prises ailleurs.

On se rappelle comment Ken Arian avait introduit les trois pilotes licenciés au bureau de Pravind Jugnauth, qui leur avait fièrement annoncé qu'ils seront réintégrés. C'était un bon coup politique, même si cette décision remettait en question celle des administrateurs. Vient-on d'assister à un nouveau coup politique avec l'argent public ?