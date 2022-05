Congo-Brazzaville: Musique - Gladys Samba sur le podium du festival Pointe-Noire en scène

La chanteuse congolaise, basée à Brazzaville, fait partie des artistes sélectionnés pour la septième édition du festival de musique " Pointe-Noire en scène " qui se tient du 26 au 29 mai, à Pointe-Noire, au rond-point Lumumba.

Pour sa septième édition, le festival des musiques métisses " Pointe-Noire en scène " rassemble plus d'une vingtaine d'artistes, groupes nationaux et étrangers. De nombreuses activités sont au programme, notamment les concerts de musique, théâtre, ateliers, conférences et autres. A travers ce festival, les organisateurs souhaitent développer une synergie montante entre les artistes congolais et les musiciens et techniciens internationaux qui commencent à faire de Pointe-Noire une destination incontournable de passage, de rencontres et de partage des expériences.

Ainsi, durant trois jours, Gladys Samba partagera le podium avec d'autres artistes congolais tels que Syssi Mananga, Sam Samoraï, Louz Baby, Mory Touré, Nestalia Forest, Tidiane Mario, Bien de folie, Mouss MC, Spirita Nada, Ben Abdalam, KJC Blaz, Hendy Massamba, COQ Manu, 9.6 Collectif, Zakk Van, le ben, Birka, Black Sam, Serginio Merguez et bien d'autres artistes.

Jeune, Gladys Samba avait intégré le groupe de chants religieux " Elisa " puis celui de Don Bosco. Ayant bien apprécié la saveur de la mélodie, elle se lance dans la composition musicale. Dès 1999, Gladys Samba devient alors co-fondatrice du groupe Yela-Wa aux côtés de Barnabé Matsiona et Ludovic Ngama. Quelques années plus tard, avec son père spirituel, Mel Malonga, elle crée " Biya-lunkoyi " qui signifiait quadruple croche. Gladys Samba est une présence scénique qui rappelle celle de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Elle porte des valeurs africaines qui font sa particularité. Plus tard, elle crée le groupe " Tela " qui signifie en langue lari "le goutte d'eau qui tombe". Celui-ci est composé de six membres dont elle est le leader.

Des scènes nationales et internationales, Gladys Samba est une habituée. Du Masa en côte d'Ivoire, Washington DC aux Etats-Unis, en passant par Beyrouth au Liban, pendant les 6es Jeux de la francophonie, Jazz à Kinshasa, festival Mantsina sur scène, festival Sangu Nji-Nji, le festival expression féminine, le Festival panafricain de musique, la chanteuse congolaise a fait entendre sa voix. Son style World musique combine RNB, jazz, rap teinté d'un métissage de rythme traditionnel. Habituée aussi des scènes de l'Institut français du Congo de Brazzaville et de Pointe-Noire, elle chante son univers en sa langue maternelle. Qu'elle soit en lari, en bembé, en kituba, en lingala ou en français, la chanson de Gladys est un instrument pédagogique. Ses thèmes autour de l'éducation éveillent les consciences. Dans des titres tels que " Mbele-Nzele ", " Mani-Mani " par contre, elle met en garde la famille africaine contre toute tentative d'envoutement dirigé à l'égard des enfants.