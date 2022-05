Congo-Brazzaville: Peut-on remporter la guerre contre le plastique ?

Réduire l'utilisation du plastique semble être l'une des mesures environnementales les plus faciles à prendre. Pourtant, il n'y a aucun endroit sur la planète qui ne soit pas touché par la pollution par les plastiques. L'addiction de l'humanité au plastique, vieille de plusieurs décennies, étouffe les rivières et les mers du monde, menace la faune et la flore et contamine la chaîne alimentaire. La pandémie de covid-19 n'a fait qu'aggraver ce problème, car l'utilisation de masques, gants et autres équipements de protection individuelle jetables monte en flèche. Nous utilisons des sacs de courses réutilisables, nous emportons notre café dans nos tasses personnelles ou recyclons nos bouteilles en plastique et nous avons bonne conscience. Mais ce n'est pas aussi simple. La pollution par les plastiques continue de causer d'immenses dommages à notre planète.

Dans le rapport intitulé " De la pollution à la solution ", publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement, il est démontré que les fuites de pollution plastique dans les écosystèmes aquatiques ont fortement augmenté ces dernières années et devraient plus que doubler d'ici à 2030, avec des conséquences désastreuses pour la santé humaine, l'économie mondiale, la biodiversité et le climat. Le rapport souligne aussi que le plastique représente 85 % des déchets marins et prévient que d'ici à 2040, les volumes de pollution plastique se déversant dans les zones marines auront presque triplé, ajoutant 23 à 37 millions de tonnes métriques de déchets plastiques dans l'océan par an. Cela représente environ 50 kg de plastique par mètre de côte dans le monde.

Les solutions à cette énigme sont complexes et comprennent l'amélioration de la réglementation, l'accélération du recyclage et l'introduction de mesures incitatives pour encourager la réduction de la production de plastique vierge. Mais les experts affirment qu'il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire au quotidien pour aider à lutter contre l'impact croissant du plastique sur l'environnement. Le plastique a été inventé pour durer, déclare un expert. Au lieu de cela, nous avons décidé de faire un mauvais usage de ce matériau ingénieux et de le jeter après une seule utilisation. Pour essayer de mettre fin à notre dépendance au plastique, chacun devrait commencer par appliquer ces simples mesures.

- Adoptez ce que l'on appelle la circularité, c'est-à-dire l'idée que les produits, et les matériaux qui les composent, doivent être réutilisés au lieu d'être jetés. Des études montrent que le pourcentage de circularité dans le monde est de 8% seulement. Bien que ce chiffre soit décevant, cela signifie qu'il existe un énorme espace pour que la circularité, la consommation et la production durables apportent des gains rapides et importants.

- Investissez dans des produits durables et respectueux des océans, comme des tasses à café, des bouteilles d'eau et des emballages alimentaires réutilisables. Renseignez-vous également sur des options telles que les couches et les produits menstruels réutilisables, les brosses à dents en bambou et les shampooings solides. Vous pourriez économiser de l'argent et protéger les océans et la planète en même temps, car les plastiques sont aussi un problème climatique. Les recherches des scientifiques montrent qu'en 2015, les émissions de gaz à effet de serre dues aux plastiques étaient de 1,7 gigatonne d'équivalent de CO2 et qu'elles devraient atteindre environ 6,5 gigatonnes d'ici 2050.

Cela représente 15 % de l'ensemble du budget carbone mondial, la quantité de gaz à effet de serre qui peut être émise, tout en maintenant le réchauffement dans les limites des objectifs de l'Accord de Paris. La covid-19 a entraîné une explosion de l'utilisation des gants en plastique jetables. Mais en plus d'être mauvais pour l'environnement, les gants posent le risque, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de transférer des germes d'une surface à l'autre et de contaminer vos mains lorsque vous les retirez. Selon l'OMS, il est plus sûr de renoncer aux gants en plastique et de se laver les mains fréquemment.

-Essayez de réduire votre empreinte plastique en choisissant des aliments sans emballage plastique et en emportant un sac réutilisable. Utilisez votre propre tasse à café lors de vos déplacements au lieu d'accepter une tasse en plastique. Et, bien sûr, abandonnez les pailles et les bâtonnets en plastique. Lorsque vous faites vos achats en ligne, recherchez les options qui vous permettent de renoncer aux emballages en plastique. Le plastique est partout : il se trouve dans les parcs, les rivières et sur les plages. Rejoignez les mouvements mondiaux et locaux, tels que la " Journée mondiale du nettoyage ", ou organisez vous-même un nettoyage. Environ 80 % des déchets marins proviennent de la terre et des rivières.

-Arrêtez de fumer. Non seulement le tabagisme est l'une des plus grandes menaces pour la santé publique dans le monde, il tue plus de huit millions de personnes par an, mais cette pratique contribue également à une énorme pollution plastique de nos océans. Chaque jour, des milliards de cigarettes sont vendues dans le monde, chacune d'elles contenant des filtres en plastique et des produits chimiques toxiques. Ces déchets finissent dans des décharges, polluant et endommageant l'environnement, ou dans la mer où ils menacent les espèces marines. Depuis plus de vingt-cinq ans, les mégots de cigarettes sont le principal déchet collecté lors du nettoyage des côtes.