Congo-Brazzaville: Exposition - Pointe-Noire et ses curiosités à travers des photos et poèmes

L'exposition itinérante "Elle qui dansait hier de nous avoir vus danser -Voyage au Congo Brazzaville" fait escale dans la capitale économique, du 19 mai au 3 juin.

Les poèmes de Pauline Ségalat et les photographies de Sophie Gillmann meublent l'exposition inédite, sans oublier son ouvrage éponyme, sorti aux Editions Chrysogone Diangouaya, et préfacé par le poète Gabriel Mwene Okoundji ainsi que le conteur Jorus Mabiala.

Pauline Ségalat raconte son voyage au Congo, de la ville de Pointe-Noire aux terres rouges du Mayombe. Pour sa part, Sophie Gillmann, séjournant régulièrement au Congo, est allée chercher les images résonnant avec les mots. Leurs poèmes et leurs photos mêlent les objets du quotidien au vent qui souffle sur la plage, les visages amis, aux cris de révolte ou de joie, et les petits lézards au ciel immense de Côte Mateve. Chant d'amitié, d'humilité, de la lente et profonde métamorphose.

"Il s'agit ici, avant toute chose, de commencer à apprendre pour tenter de comprendre ce qui fonde la rencontre et qui soutient l'échange dans le partage, jusqu'a bâtir, avec goût, le vivre ensemble, au-delà des barrières culturelles. Tel est, me semble-t-il, le message que nous transmettent Pauline Ségalat et Sophie Gillmann", écrit Gabriel Mwene Okoundji.

Signalons qu'en mars dernier, l'exposition était au musée Cercle africain et à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, en avril dans la salle culturelle de l'église Saint Jean-Bosco et l'cspace culturel Le Continental. Avant Elais, elle a été lors de ce mois à CPGOS, au Théâtre à la carte. En juin, l'exposition sera à l'Espace culturel Yaro et à l'espace culturel Mwezi en attendant d'être délocalisée, en juillet, au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité avant d'aller à Brazzaville, la destination finale.