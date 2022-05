Congo-Brazzaville: A la découverte de... Norphine Dina une athlète multidisciplinaire

Ambitieuse et déterminée, Norphine Dina Mbimi Boutoto, surnommée Cap-g, pratique plusieurs sports dont le handball, l'escrime et l'athlétisme. Elle souhaite atteindre la sommité malgré les embuches dans son parcours de " championne innée ".

Norphine Dina Mbimi Boutoto a découvert l'univers sportif depuis l'école primaire et nourrit de grands projets. Pour les réaliser, elle compte sur son talent et l'apport de tout un chacun. " J'avais commencé avec le sport à l'école primaire Massamba-Débat, à Brazzaville. Parfois, nous participions aux entraînements affamés. C'est nous qui avons désherbé la forêt de la Patte d'oie, devenue aujourd'hui le terrain de Cara. A l'époque, nous n'avions pas d'espace d'entraînement ", explique-t-elle.

L'athlète a touché pour la première fois et de façon professionnelle un ballon de handball en 2011. Depuis lors, elle enchaîne plusieurs rencontres de haut niveau ainsi que des récompenses collectives. Elle est passée dans des équipes comme Patronage, Ekembongo ou Renaissance où elle a joué les championnats départementaux de Brazzaville.

A l'escrime, cette joueuse douée dans les contre-attaques a participé à plusieurs tournois départementaux (médaillée d'or), nationaux et internationaux organisés soit par la Ligue de Brazzaville,soit par la fédération.

En athlétisme, elle court régulièrement depuis 2016, notamment aux 1500 m. Elle a, d'ailleurs, participé à toutes les éditions des sémi-marathons de Brazzaville depuis plus de cinq ans.

" Ce qui manque pour développer mon sport, c'est le management. Je n'ai pas un manager ni de soutien. Mon rêve est de faire une bonne carrière, afin de rendre mon pays fier, surtout dans les sports individuels ", déclare-t-elle.

Détentrice d'une licence en éducation physique et sportive, Cap-g a passé deux années à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines particulièrement au département des Sciences et techniques de la communication. Au même moment, elle a obtenu le concours de l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive où elle a poursuivi ses études. Se sentant stagnée et non orientée dans son pays, elle séjourne depuis quelques semaines au Cameroun où elle compte se relancer et redynamiser sa carrière.