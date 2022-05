Congo-Brazzaville: Célébration de la Journée internationale de la biodiversité

La Journée internationale de la biodiversité a été célébrée le 22 mai. A cet effet, les gouvernements et les experts préparent un nouveau cadre mondial complet pour la biodiversité, parmi une série de mesures, dont le renforcement de la protection. Ce nouveau cadre devrait inclure un effort de restauration des écosystèmes de toutes sortes dans le monde entier. Alors qu'on prévoit que 80 % de la population mondiale vivra dans des villes d'ici à 2050, il est urgent de préserver, restaurer et créer des espaces urbains pour la nature.

Dans le cadre de la célébration de cette journée, cinq initiatives montrent comment la restauration des écosystèmes, la conservation de la biodiversité et la construction d'un avenir durable vont de pair. Partout, des forêts boréales enneigées aux côtes coralliennes du Pacifique, les parcs nationaux, les zones protégées et les approches traditionnelles sont essentiels à la conservation de la biodiversité. Mais protéger les habitats vierges et les espèces menacées ne suffit plus à enrayer la disparition rapide de la nature.

La restauration est déjà en plein essor depuis le lancement, l'année dernière, de la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. La Décennie des Nations unies et le nouveau cadre pour la biodiversité s'étendront jusqu'en 2030. Les avantages mutuels de la conservation et de la restauration deviennent déjà évidents.

Un projet de restauration dans l'Ontario, au Canada, crée et améliore plus de 1500 hectares d'écosystèmes de prairie. L'initiative de gestion des prairies vise à protéger et à rétablir des espèces d'oiseaux menacées, notamment les goglus et les alouettes des champs, tout en améliorant la qualité du sol et sa capacité à capter le carbone. Les systèmes agroforestiers, qui associent cultures et arbres, favorisent la biodiversité. Aujourd'hui, des centaines de petits agriculteurs de la province zambienne de Copperbelt reçoivent une formation et des outils en échange du fait qu'ils laissent pousser des arbres indigènes sur leurs terres. Le projet " We forest " offre aux familles des moyens de subsistance meilleurs et plus diversifiés, comme l'apiculture, ce qui réduit leur dépendance à l'égard du commerce du charbon de bois qui dégrade les forêts de Miombo locales.

Les récifs coralliens sont à la fois des points chauds de la biodiversité, des banques alimentaires, des barrières contre les tempêtes et des aimants à touristes. Pour compenser les dommages causés par le blanchiment des coraux, le projet " Fragments of hope ", dans le sud du Belize, régénère ses récifs-barrières avec des espèces capables de résister au changement climatique. Cette initiative encourage la gestion durable des habitats côtiers afin que les merveilles naturelles qui attirent les visiteurs et soutiennent les moyens de subsistance locaux puissent avoir un avenir à long terme.

Les incendies de tourbières tropicales éliminent la biodiversité tout en rejetant dans l'atmosphère de grandes quantités de carbone qui modifient le climat. Le parc national de Sebangau, à Bornéo, abrite des panthères nébuleuses, des ours malais et la plus grande population protégée d'orangs-outans au monde. Pour prévenir les incendies, la " Borneo Nature Foundation " aide les communautés à restaurer les tourbières brûlées en plantant un million d'arbres indigènes et en bloquant les canaux de drainage.

Afin d' essayer de limiter les effets des incendies et la déforestation, il est recommandé de privilégier des produits certifiés " zéro déforestation ", car les forêts tropicales sont défrichées pour produire des produits de base mondiaux comme l'huile de palme et les aliments pour animaux.