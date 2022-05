Afrique Centrale: Congo-RCA - Les travaux d'interconnexion de la fibre optique sous-fluviale lancés

Après la réception du réseau à fibre optique Congo-Cameroun, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, et son homologue de la République centrafricaine (RCA), Justin Gourna Zacko, ont posé, le 26 mai à Ouesso, la première pierre marquant le début des travaux de construction du réseau sous-fluvial entre les deux pays.

Exécutés par la société China communication services international, la société Huawei et le groupement MG Telecom-Globotech chargé du suivi et du contrôle, les travaux impliquent notamment la construction de six sites techniques dans les localités de Pokola, Kabo et Bomassa pour la partie congolaise, ainsi que Lidjombo, Bayanga et Salo pour la partie centrafricaine ; la pose totale de 285 km de fibre optique de 36 brins ; la fourniture et l'installation d'un système de télésurveillance avec camera IP etc.

" Nous allons poser plus de 140km de fibre optique sous fluviale et procéder à la construction de trois sites techniques en République centrafricaine. La barge chargée d'effectuer cette tâche est accostée à Ouesso sur le fleuve Sangha après avoir enfoui, en treize jours, sous une profondeur de 1,5 m, 45km de fibre optique entre Pokola et Ouesso. La fin des travaux de construction de cette infrastructure est estimée au 30 octobre de cette année, et cela dépend fortement de l'étiage du fleuve Sangha. La construction de ce réseau implique une franche collaboration entre la République du Congo et la République centrafricaine ", a expliqué Michel Ngakala, coordonnateur du projet Central Africa Backbone (Cab-Congo).

La construction du réseau sous-fluvial permettra de relier le Congo et la RCA à travers les villes de Ouesso, Bomassa, Bayanga et Salo en vue d'assurer l'interconnexion effective des deux réseaux. A ce propos, Justin Gourna Zacko, ministre de l'Economie, des Postes et Télécommunications de la RCA, a indiqué que cet événement démontre la mise en œuvre de l'accord entre les deux pays, vient renforcer davantage ce lien fraternel ancestral et constitue la première étape d'un long processus de collaboration impulsée par la volonté des deux peuples afin de répondre aux exigences communautaires.

" Je reste convaincu que nos gouvernements respectifs ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre de ce cadre de coopération bilatérale au bénéfice de nos peuples. Grâce aux efforts considérables réalisés dans ce le domaine du numérique, le Congo reste le meilleur exemple de développement du secteur des communications électroniques pour la sous-région ", a-t-il déclaré. Par la même occasion, il a fait savoir que la Centrafrique profitera de sa situation géographique pour en faire une opportunité d'investissement dans le domaine des communications électroniques et être un Hub naturel pour la sous-région et le continent africain.

A son tour, le ministre Ibombo a rappelé que la création des projets Cab dans chaque pays de la sous-région consistait à la construction des infrastructures critiques de réseaux d'interconnexion en fibre optique. Ce, dans le but de réduire la grande fracture numérique, améliorer la qualité des services des télécommunications afin d'accélérer l'intégration socio-économique de la région Afrique centrale. Pour lui, la réussite et l'aboutissement des projets de réseaux d'interconnexion à fibre optique traduisent l'excellente relation qui lie le Congo, la Centrafrique et le Cameroun. " Au Congo, avec l'installation du réseau à fibre optique, la population commence à savourer les fruits de la connexion internet à moindre coût et à s'offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes ", a affirmé le ministre Léon Juste Ibombo.