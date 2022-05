Congo-Brazzaville: Œuvres picturales - Hayat Rihan Bitar exprime son instinct " à Fleur de peau " pour la cause féminine

A travers ses toiles exposées jusqu'au 4 juin à la Galerie-art-Brazza, l'artiste peintre Hayat Rihan Bitar se revèle fervente témoin de l'intemporalité de la femme.

De manière totalement intuitive, Hayat Rihan Bitar se joue du regard que l'on pose sur la femme et des représentations que l'on se fait. Avec un regard aiguisé et une fine analyse, elle propose d'apporter sa touche dans l'espoir de contribuer à une nouvelle définition des femmes dans le monde et de la perception que l'on peut avoir d'elles ...

Pas comme les autres, l'artiste peintre souhaite faire partager, au travers de sa peinture, des émotions universelles et intemporelles. Pétrie d'émotions partagées, elle se propose de mettre en lumière, en couleur et avec un brin de poésie, des révélations issues de ses émotions. " L'art, quel qu'il soit, n'a sa place que s'il est accessible à tous, confie cette boulimique des chevalets ! ", a indiqué Hayat.

Passionnée de peinture, Hayat Rihan Bitar, d'origine libanaise et Congolaise de cœur, vit à Brazzaville depuis vingt ans et peint tous les jours ou presque. C'est dans la vie simple, dans la découverte, dans le déroulement de ce qui l'entoure, dans son écoute des autres, son échange constant, ses doutes mais aussi sa joie de vivre et d'espoir, son humour qu'elle puise sa capacité de création.

Pour elle, l'expression picturale est devenue une nécessité, comme un organe vital du corps sans lequel on ne peut vivre. " On ne devient pas artiste, c'est l'art qui vient vous chercher car il reconnaît en vous une capacité certaine à faire passer des émotions... ", a souligné Hayat.

" Quand je peins, je me retrouve seule dans mon univers, c'est la solitude positive... ", a confié l'artiste. Pour Hayat, peindre est aujourd'hui une nécessité intérieure, un art de vivre, un engagement.

" Grâce à l'art, nous portons une langue universelle : l'émotion est le seul moteur central pour transmettre et s'exprimer ", a-t-elle commenté.

Il est encore temps d'aller découvrir ses œuvres exposées jusqu'au 4 juin à la Galerie-art-Brazza et ainsi de vous présenter sa peinture et de vous la faire partager.