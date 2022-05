Congo-Brazzaville: Mode - Le festival international Carrousel commence le 9 juin

L'activité se tiendra du 9 au 12 juin dans la ville océane. A quelques jours de l'événement qui se tiendra du 9 au 12 juin à Pointe-Noire, Pascaline Kabré Turmel, son initiatrice, a animé une conférence de presse le 26 mai pour en faire le point.

" Vers une mode éco-responsable en Afrique" est le thème du festival qui va regrouper les stylistes de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Mali, de la Guadeloupe et du Congo qui vont échanger les expériences à travers les défilés de mode, expositions, rencontres et activités diverses en lien avec la mode.

En s'inspirant de l'exemple de Mme Sophie qui, lors de l'édition précédente, a présenté une collection faite à base d'objets de récupération, matérialisant ainsi son combat dans la lutte contre les sachets et objets plastiques polluants, Pascaline Kabré Turmel et le comité d'organisation veulent donner à cette huitième édition un caractère écologique. "Nous avons demandé aux stylistes de nous présenter à l'ouverture, en dehors de la collection prévue pour le festival, une création faite d'objets de récupération et participer ainsi à la préservation de l'environnement ", a-t-elle dit.

Pour elle, l'objectif du festival est non seulement de permettre et faciliter les échanges entre stylistes africains mais aussi de donner l'occasion aux stylistes congolais de pouvoir émerger, participer aux événements du genre à l'étranger et d'avoir une visibilité à l'international. "C'est cette occasion que leur offre le Carrousel, à eux de la saisir en présentant leurs collections en raphia, pagne simple, tissé ou en tissu" , a indiqué Pascaline Kabré Turmel.

Le Carrousel de la mode, selon Pascaline Kabré Turmel, se veut aussi être un événement pouvant booster la carrière des nouveaux talents en coiffure, mannequinat, make up, stylisme à travers le concours qui leur est réservé. "Il y a quelques années, grâce au partenariat avec les autres salons du textile africain, le Congo était présent à Malabo, en Guinée équatoriale. L'année dernière, en raison des aléas divers, nous n'avons pas pu participer au salon de Djibouti, toutefois nous souhaitons être présents à Lomé au Togo, grâce au partenariat que nous avons avec le responsable des couturiers évoluant dans cette ville", a-t-elle précisé.

Signalons qu'en marge du festival, Mme Sophie organisera une formation à l'endroit des stylistes sur les créations à base d'objets de récupération.