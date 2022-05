Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Plaidoyer pour l'enfance "

Préfacé par l'écrivain congolais Pierre Ntsemou et publié aux éditions Gorée, à Dakar, " Plaidoyer pour l'enfance " est écrit par plusieurs auteurs issus de différents continents. Il plaide en faveur des enfants du monde entier.

" Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ". C'est dans l'esprit de ce proverbe africain que plusieurs écrivains francophones du monde ont offert leur voix pour apporter, par la magie de l'écriture, le réconfort à tous les enfants en détresse, en particulier ceux de l'Afrique.

L'enfance est une étape cruciale de la vie. Chaque adulte doit veiller au bien-être des êtres fragiles ainsi qu'à leur épanouissement. Selon Pumbulu Roger, un des contributeurs de " Plaidoyer pour l'enfance ", pour avoir été une fois enfant, on peut aujourd'hui orienter, calibrer et relever un enfant dans son processus de maturation afin de faire de lui un homme important pour son monde. En réalité, soutient-il, sans un bon environnement, un enfant est livré à un triste sort.

Et ce recueil de textes, onze en prose et neuf en vers, dénonce les maltraitances dont les enfants sont victimes à travers le monde, afin d'amener à la prise de conscience et d'impliquer toutes les bonnes volontés à la noble cause de l'éducation, perçue comme le facteur-clé du changement dans tous les domaines de la société.

L'empathie est la première attitude face à l'enfance, comme le clame le poète Chérubin Précieux Mambouana. " D'amour nous devons gaver l'enfance/ Je le dis, je le dis en transe/ D'amour nous devons le vêtir comme armure/ L'amour pour leur cœur en croissance/ Véritable et inestimable parure ", écrit-il (page 140).

L'idée de la réalisation de cet ouvrage collectif est venue de trois jeunes auteurs, Stiven Mage Makanga, Ontsira Loïck Ghisse et Méïssa Waly Niane. La pertinence des thématiques abordées par les différents auteurs, conjuguée à l'esthétique du style, font de ce recueil un chef d'œuvre de portée universelle. Des auteurs comme Christophe Sékène Diouf, Carel Romaric Elenga, Aliou Badara Dioum, Carnet Floriane, etc., se sont révélés des plumes majeures, capables de soulever des émotions et d'éclairer les lanternes des cœurs les plus indifférents à la cause de l'enfance, cette part majoritaire de l'humanité exposée à divers dangers.