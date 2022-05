Congo-Brazzaville: Cinéma - " Mon trésor " en avant-première en juin

La grande salle de Canal Olympia de Poto-Poto, le troisième arrondissement de Brazzaville, servira de cadre à la sortie en salle du film " Mon trésor ", le 11 juin à 18h. Long métrage d'environ 1h15 mn, le drame s'articule autour de l'amour, la tromperie, la trahison et de la vengeance.

Ecrit et réalisé par Rodrigue Ngolo en coproduction avec AG films production, le film " Mon trésor " relate l'histoire de Merlin, un jeune homme diplômé sans emploi qui voit sa vie basculée de chômeur en millionnaire, le jour où il croise Edwige Dechamps, veuve d'un millionnaire français, qui devient plus tard sa femme. Une vie de rêve qui se transforme vite en cauchemar... A en croire les propos du réalisateur, " on a souvent tendance à croire que l'herbe est plus verte de l'autre côté, que les couples des autres vivent une vie de rêve, alors qu'en touchant du doigt, le fond est parfois pire ".

Sur le choix du titre " Mon trésor ", l'auteur réalisateur fait savoir avec sourire aux lèvres que " l'amour de sa vie doit être considéré comme un trésor qu'il faut à tout prix conserver et sauvegarder jalousement ". C'est pour dire qu'il ne faut pas seulement attendre d'avoir perdu un objet pour se rendre compte de sa valeur. " Mon trésor " a connu la participation de plusieurs acteurs talentueux dont Harvin Isma, Monié Lekoundzou, Herman Kimpo et Réelle Nuptia.

Outre sa casquette de producteur et réalisateur, Rodrigue Ngolo est un bon acteur qui a également fait ses preuves en tant que figurant dans plusieurs films. Depuis son immersion dans la sphère cinématographique, il y a plus de dix ans, il ne cesse de surprendre et d'émouvoir les passionnés du septième art. On peut noter dans sa filmographie des longs et courts métrages, à savoir "L'espirt du prophète" (2019), "Une nuit d'enfer", "Foudre conjugale" (2018), etc.

Rodrigue Ngolo ne ménage aucun effort pour satisfaire les adeptes du cinéma congolais. " Mon trésor ", qui a vu le jour en 2021, n'est pas sa dernière œuvre car il a affirmé avoir en chantier une autre production nommée " Le boss ". " C'est une série drame qui parle d'un Kinois dont l'objectif est de vouloir traverser à Brazzaville. Sa sœur qui lui apporte son soutien, le met en contact avec des femmes mariées désespérées. Un rouage qui va le plonger dans un vaste réseau de trafic humain ", a-t-il raconté.