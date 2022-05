Congo-Brazzaville: Festival de Cannes - Montée des marches de Passi

À l'heure du défilé de stars pour la célèbre montée des marches à l'occasion du 75e Festival international du film de Cannes, sous les crépitements des flashs, Passi se livre à l'exercice pour la présentation officielle du film "Le prince".

Passi, accompagné de l'équipe de production du film "Le prince" et de Claudia Yoka, réalisatrice du film "Mayouya" tourné à Brazzaville avec plus de seize acteurs de multiples nationalités, ont effectué, le 24 mai dernier, le cérémonial obligatoire au rendez-vous de la Croisette, l'un des plus grands événements mondiaux du cinéma avec les cérémonies des Oscars et des Césars.

"Le prince", réalisé par Lisa Bierwirth, d'une durée de 125 mn, sera en salle le 15 juin prochain en France et, au Congo, à partir du 23 du même mois, avec une première projection à l'Institut français du Congo de Brazzaville.

Le casting se passe autour d'Ursula Strauss, Passi, Alex Brendemühl, Victoria Trauttmansdorff, Hanns Zischler et Eriq Ebouaney.

Il raconte l'histoire de Monika, dont l'âge avoisine les 40 ans, qui travaille comme curatrice à Francfort. Sa langue acérée lui cause souvent des ennuis. Lorsque Monika se retrouve prise dans un raid, elle fait la connaissance de Josef, un homme d'affaires congolais.

À propos de Passi Balende, il est d'origine congolaise, né le 21 décembre 1972 à Brazzaville. Sixième d'une famille de sept enfants, il grandit dans le sud du Congo, dans les villes d'origine de ses parents. C'est à l'âge de 7 ans, en 1979, qu'il arrive en France, à Sarcelles. Depuis qu'il est tout jeune, il est passionné par le rap, mais sur les conseils de sa mère, il passe d'abord un baccalauréat général avant de se lancer à plein temps dans les rimes, le rythme et la musique.

Il est scolarisé au collège Chantereine de Sarcelles, où ils sympathisent avec Gilles Duarte, à présent connu sous le nom de Stomy Bugsy. Révélé au sein du Ministère A.M.E.R., un collectif de rappeurs créé par les deux compères, Passi entame une carrière solo, avec notamment le morceau "Je zappe et je mate", issu de l'album "Les Tentations", qui connaît un franc succès.

Passi créé son label Issap productions en 1998 et sort, la même année, deux albums du collectif franco-congolais Bisso Na Bisso.

En 2000 sort la compilation "Secteur ä All Stars", un album live extrait d'un concert à l'Olympia où l'on retrouve le rappeur aux côtés de Doc Gynéco, Stomy Bugsy, Arsenik, Pit Baccardi et les Neg' Marrons. Toujours en 2000, il sort un second album, "Genèse".

En 2002, Passi produit et participe à la compilation "Dis l'heure 2 Rimes", premier opus d'une longue série. S'en suivra "Dis l'heure 2 Zouk" en 2003, "Dis l'heure 2 Ragga Dancehall" en 2004, "Dis l'heure 2 afro-zouk" (vol.1) en 2005, et, "Dis l'heure 2 Hip-Hop Rock" en 2006. En 2004, il sort "Odyssée", son troisième album.

Son duo avec Calogero dans "Face à la mer", en 2004, le fait connaître d'un plus large public français. En 2007, Passi intègre le jury des primes de la saison 7 de la "Star Academy" sur TF1, aux côtés de Pascal Nègre, le patron d'Universal Music-France et d'Yvan Cassar, musicien et arrangeur. Il sort au même moment un album intitulé "Evolution", qui délivre quatorze nouveaux titres percutants.

Passi est aujourd'hui considéré comme un pilier de la scène rap française. Par rapport à son actualité musicale, un nouvel EP de cinq titres est prévu dans les tout prochains jours.

Discographie :

2007 : Evolution

2007 : Révolution (street album)

2004 : Odyssée

2000 : Genèse

2000 : Secteur ä All Stars

1999 : Le 15 mai 1999

1998 : Racines (Bisso Na Bisso)

1997 : Tentations

1994 : Pourquoi Tant de Haine (Ministère A.M.E.R)

1991 : 95200 (Ministère A.M.E.R)