Sénégal: Plus de 11.000 mille enfants réintègrent l'école, grâce à un programme d'éducation non formelle

Dakar — La phase d'essai du Projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base (PAQEEB) a permis de ramener à l'école plus de 11.000 enfants au Sénégal, a-t-on appris, vendredi, à Dakar, de la coordonnatrice de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, l'inspectrice de l'enseignement élémentaire Yacine Fall Cissé.

"Nous venons de terminer la phase d'essai de la stratégie de réinsertion des enfants hors école, avec le Projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base. Nous venons de réinsérer un peu plus de 11.000 enfants dans le système éducatif", a-t-elle déclaré.

Mme Cissé prenait part à un atelier de présentation du programme d'alphabétisation et d'éducation non formelle destiné aux enfants vivant en marge du système éducatif conventionnel et âgés de 8 à 15 ans.

Ce programme sénégalais soutenu par le Partenariat mondial pour l'éducation est "extrêmement important", a souligné Mme Cissé.

Des initiatives similaires sont mises en œuvre, avec la collaboration de la Fondation Karanta, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et au Niger, en vue de l'identification "des pratiques et innovations les mieux réussies" en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, selon Nouhoun Sidibé, le coordonnateur scientifique du programme, qui intervenait à l'atelier.

"Les études effectuées au Sénégal ont permis de démontrer que les classes passerelles (... ) constituent une véritable alternative à l'école formelle, avec des offres permettant de récupérer les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école ou qui l'ont quittée très tôt", a souligné le professeur Mbacké Diagne, chargé des langues nationales au ministère de l'Education nationale.

Les classes passerelles, relais entre l'éducation non formelle et le système éducatif conventionnel, seront dotées d'infrastructures scolaires, a assuré le chercheur principal dudit programme, Alpha Dia, lors de l'atelier.

Un dispositif d'assistance des enfants bénéficiaires dudit programme sera mis en place pour favoriser le lien entre leur école et leur famille, selon M. Dia.

D'autres mesures, dont la gratuité des manuels scolaires pour tous les élèves des classes passerelles, seront prises, a-t-il annoncé.