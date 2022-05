Soudan: Exportation de 14,000 têtes de moutons et 239 chameaux vers l'Arabie Saoudite

Khartoum — L'Administration Générale des Quarantaines et de la santé des viandes du Ministère des Ressources Animales et des Pêches a annoncé que 14,524 têtes de moutons et 239 têtes de chameaux ont été exportés vers l'Arabie Saoudite les mercredi et jeudi derniers.

Le Royaume de l'Arabie Saoudite est considéré comme l'un des plus grands marchés pour les chameaux Soudanais.

Par ailleurs, un festival international de courses de chameaux sera lancé aujourd'hui dans la localité de l'Est du Nil à Khartoum en présence d'un certain nombre d'institutions et d'organisations de l'intérieur et de l'extérieur du Soudan.