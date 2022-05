Togo: Il faut boire plus de café togolais

La consommation intérieure du café contribue à la création de la valeur ajoutée.

Le Centre du commerce international (ITC), en partenariat avec l'Agence africaine et malgache du café Robusta (ACRAM) a présenté ce vendredi à Lomé la IVe édition du Guide du café en langue française.

La traduction a été facilitée par le soutien de l'ACRAM, de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

L'UE et l'OEACP financent conjointement le programme "ACP Business-Friendly", qui est mis en œuvre par l'initiative d'agro-industrie durable Alliances pour l'Action de l'ITC, qui est également à la tête du projet de création du Guide du Café.

Le secteur du café est un environnement dynamique, régi par la volatilité des prix du marché, les incertitudes liées au changement climatique, les avancées technologiques et l'évolution des modes de consommation, entre autres.

Des problèmes persistants et inhérents au système actuel de la chaîne d'approvisionnement du café subsistent également, tels que l'abandon de l'agriculture par les jeunes en milieu rural, l'inégalité entre les sexes, le manque de revenu vital pour les producteurs et la faible application de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Pendant ce temps, la demande de café continue d'augmenter.

Le guide montre comment le secteur peut s'adapter tout en restant résilient et stratégique, et en mettant en évidence les problèmes qui doivent être résolus, les opportunités qui doivent être explorées et les moyens d'aller de l'avant.

'Le commerce international classe le café comme la matière première agricole la plus échangée en termes de volume dans le monde. Il est également la deuxième boisson la plus consommée sur la planète. Vous conviendriez donc que nous ne pouvons qu'en faire un levier stratégique de développement pour les économies émergentes de nos pays producteurs', a déclaré le ministre du Commerce, Kodjo Adedze.

Le café et le cacao bénéficient de l'attention particulière du gouvernement à travers le plan stratégique Togo 2020-2025 qui ambitionne développer une agriculture productive à haute valeur ajoutée.

'La consommation intérieure du café contribue à la création de la valeur ajoutée, offre la meilleure garantie des prix payés aux producteurs et favorise la promotion dans le secteur du café durable. Or, la consommation locale reste faible dans la plupart des pays africains', a reconnu Enselme Gouthon, le président de l'ACRAM (Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar).

Pour corriger cette situation, l'Organisation Internationale du Café (OIC) a recommandé à tous les pays producteurs de café de consommer en interne le tiers de leur production. L'Organisation Inter-africaine du Café (OIAC) prône actuellement cinquante pour cent (50%) de consommation intérieure pour ses pays membres.