Afrique: BAD - La 58e Assemblée annuelle se tiendra en Egypte

La 57e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement (Bad) et la 50e Assemblée du Fonds africain de développement (Fad) ont officiellement pris fin ce vendredi 27 mai 2022, à Accra, au Ghana, après cinq jours d'intenses délibérations et l'approbation du Rapport annuel du Groupe de la Bad et des comptes vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les gouverneurs des 53 pays régionaux et 24 pays membres non régionaux - groupe habituellement composé des ministres des Finances des Etats membres et ministres de l'Economie ou gouverneurs des banques centrales ou les chefs de la direction - ont décidé que les Assemblées annuelles 2023 de la Bad auront lieu au Caire, en Egypte.

Vision 2022-2032

Lors de la conférence de presse de clôture de ces assises, le président de l'institution financière africaine, Dr Akinwumi Adesina, a révélé que son plan décennal 2022-2032 pour la banque a été approuvé par les gouverneurs. " Nous allons commencer à le développer ", a-t-il indiqué.

Il a expliqué que cette vision se concentre, entre autres, autour du changement climatique, de la sécurité, de l'emploi jeunes et du soutien aux femmes.

Parlant de la dette africaine, il a soutenu que 44% de la dette du continent sont portés par le secteur privé. " Nous allons travailler sur la dette en Afrique afin qu'elle soit saine ", a-t-il insisté. Avant d'affirmer que le continent n'est pas pauvre. Selon lui, le continent dispose d'assez de ressources. Il s'agit de bien les gérer.