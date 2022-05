Cote d'Ivoire: Coopération sino-ivoirienne - Les femmes du FSVCI accompagnées à hauteur de près de 18 milliards de FCFA.

L'entreprise sino-africaine Guanxi Africa Industries et la Plateforme des Femmes du Secteur du Vivrier de Côte d'Ivoire (PFSVCI), dirigée par Mme Gbakayoro Lucie ont signé, le mardi 24 mai 2022, une convention. C'était à le mardi 24 mai 2022, à Bingerville.

Dans le cadre de cette convention, les femmes de la plateforme du FSVCI seront accompagnées grâce à un financement ou une subvention de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Chine (EACHAM) à hauteur de 30 millions de dollars, soit 18 milliards de FCFA.

C'était en présence de plusieurs personnalités dont le représentant du maire de ladite commune, Issouf Doumbia, le DG de Guanxi Group, Géraud Kichiédou, des partenaires chinois, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire et bien d'autres entreprises opérant dans le secteur agro-industriel.

La problématique de la sécurité alimentaire dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier est un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre. Nombreux sont les dirigeants et structures spécialisées qui s'investissent à fond pour pallier ce épineux problème mais parfois ceux-ci se heurtent à des réalités complexes.

Dans l'optique de participer au développement du secteur agro-industriel ivoirien, cette convention vise à accroître les capacités de production et de transformation par un accès aux équipements et unités de transformation agro-industrielle en provenance de Chine. Et ce, dans l'objectif de créer de l'emploi et des revenus durables pour les coopératives agricoles et les femmes du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Il s'git également de renforcer leurs capacités d'accès aux marchés nationaux, régionaux et'chinois. C'est ce but que l'entreprise Guanxi Industrie et la PFSVCI ont procédé à la signature de cette convention.

Selon le Directeur général de Guanxi Insdustries M. Jérome Drigonné a signifié que cette signature de convention vise à renforcer la coopération sino-ivoirienne. Selon lui, la signature de cette convention a été faite sur instruction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Chine (EACHAM) à laquelle Guanxi Industries est membre.

L'enjeu de ce partenariat est de créer de l'emploi et accroître la productivité des femmes du secteur vivrier ivoirien et africain. " Ce partenariat que nous venons de signer, vise à renforcer les relations sino-ivoiriennes et Africaines. Récemment nous étions à Dakar, au sommet Chine-Afrique où nous avons reçu des recommandations de nos partenaires chinois allant dans le sens du renforcement du secteur agricole des pays africains. Aussi, la Chambre de Commerce de Chine dont nous faisons partie nous a instruit d'élargir nos activités dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire et partout en Afrique ", a-t-il déclaré.

La Présidente de la PFSVCI, Gbakayoro a pour sa part indiqué que la signature de cette convention vient à point nommée dans la mesure où ce partenariat permettra à la PFSVCI d'acquérir les équipements industriels de qualité, de réduire la pénibilité des travaux champêtres et de faciliter la formation des membres de ladite structure.

Remerciant le partenaire Guanxi Industries qui entend faire une réduction considérable sur les machines de transformation agro-industrielle, Mme Gbakayoro a sollicité M. Issouf Doumbia, pour l'acquisition d'un espace réservé à la PFSVCI en vue de produire davantage.

Le représentant du Maire, Issouf Doumbia a quant à lui salué l'entreprise Guanxi Industries pour la signature de cette convention car, selon lui, cela contribuera à l'accroissement de la productivité dans le secteur agro-industriel ivoirien. Présente à cette cérémonie, Mme Jennifer CERES présentatrice de l'émission " Brave Paysan " sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, s'est dite satisfaite pour ce partenariat qui selon elle participera de façon efficiente à moderniser le secteur agricole ivoirien.

A l'issue de la signature de partenariat entre les deux parties, le Directeur Général de Guanxi Industries a offert une machine (broyeuse) à la PFSVCI. C'est avec gaieté que les braves femmes du vivier de Côte d'Ivoire, réunies au sein de la PFSVCI, ont regagné leurs domiciles respectifs.