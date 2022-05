Afrique: " Africa's Best Brands " - Les marques les plus admirées de l'année 2022 dévoilées

L'édition 2022 de la célébration des marques africaines les plus admirées en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire a été clôturée dans la soirée du jeudi 26 mai 2022, à Cocody (Abidjan).

Cette célébration a été marquée par la publication des résultats à la suite d'une enquête diligentée par les organisateurs dans le cadre du projet " Brand Africa 100 : Africa's Best Brands ". Ainsi, des entreprises dans divers domaines (financiers, médias, agroalimentaire, banques et la téléphonie...) se sont vues distinguées.

Au nombre de celles-ci, Solibra a raflé le premier prix pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire.

Il s'agissait pour l'initiateur, Thebe Ikalafeng, président fondateur de Africa's Best Brands, à travers cette initiative, de promouvoir le savoir-faire africain et surtout amener les Africains à " se faire confiance " dans leurs créations.

L'on a également profité de l'occasion pour distinguer certaines personnalités. La première distinction a été décernée à Jean Kacou Diagou, président fondateur du Groupe Nsia et Martine Coffie-Studder, patronne de Océan Ogilvy pour leur leadership et leur contribution à la croissance de l'industrie et des marques.

" Quelles sont les marques qui incarnent la fierté africaine ? ". Tel est le thème qui a fait l'objet de débat à l'occasion d'un panel dans le cadre du déroulement de cet évènement. Il a permis de mettre en avant les défis qui nécessitent d'être relevés par les Africains.

Pendant les échanges, Thebe Ikalafeng a affiché sa ferme volonté d'inciter les Africains à " s'identifier " en faisant la promotion de leurs propres marques. Pour y arriver, selon lui, les Africains doivent être " éduqués à consommer africain ".

De ce fait, ils ne doivent pas rejeter leurs propres produits pour se déporter sur les fabrications des entreprises étrangères. Car, à en croire M. Thebe, " 83% " des meilleures marques sont non africaines contre " 17% " africaines.

Tanoh Pascal, second participant à ce panel, a souhaité aussi que les Africains œuvrent à ce que leurs marques soient utiles pour les consommateurs et donc pour les populations. D'où la mise sur le marché de produits pour un but qui ne soit pas seulement mercantile.

Cet évènement dénommé " Brand Africa 100 : Africa's Best Brands " a été lancé en 2011. Il se veut un outil d'enquête, et de classement panafricain et mondial des marques en Afrique. Chaque année, les résultats sont publiés dans la veine de la célébration de la semaine de l'Afrique.