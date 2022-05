Guinée: Le PNUD accompagne le CNT dans le processus d'élaboration de la nouvelle Constitution

Le PNUD poursuit son programme d'appui à la transition. Après la formation des Conseillers nationaux et des femmes du Conseil National de la Transition (CNT), un éminent constitutionnaliste africain en la personne du Professeur Babacar Gueye, professeur, agrégé de droit constitutionnel de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, est recruté par le PNUD pour accompagner le processus d'élaboration de la nouvelle Constitution.

Il a été présenté hier au président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Et ce Vendredi 27 mai 2022, une importante réunion technique a regroupé autour du sujet, le Vice-président du CNT, El Hadj Seny Camara, les membres du Bureau et les présidents des différentes commissions et une forte équipe du PNUD, conduite par le Représentant résident, M. Luc Joël Grégoire, composée du Consultant, le professeur Babacar Gueye, du Team leader du Cluster Gouvernance et État de droit, M. Mohamed Abba, du chargé de programme Gouvernance, M. Abdoul Latif Haidara, de la Chargée de programme autonomisation des femmes et personnes vulnérables, Mme Safiatou Kaba et du Responsable de l'Unité Communication et Programme culture et patrimoine, M. Mamadou Saliou Diallo. Occasion pour le Professeur Babacar Gueye de décliner, un Draft de sa feuille de route basée sur la Lettre de Mission du CNT, la feuille de route du Gouvernement et le Rapport de la Mission de concertation des Conseillers nationaux avec les populations à travers le pays.

La feuille du route du professeur Gueye s'articule autour de 4 étapes fondamentales portant notamment sur l'élaboration de façon participative et inclusive d'un Avant-projet sur la constitution, sur le Code électoral à revisiter , un Avant-projet de loi, relatif aux différentes institutions et sur la rédaction d'un Avant-projet de loi sur la parité.

Ainsi le Professeur Gueye va proposer plusieurs options au CNT mais aussi suggérer un voyage d'études dans 3 pays de la sous-région pour s'imprégner de leurs expériences.