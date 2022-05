Maroc: INDH à Essaouira - Les réalisations en matière d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes sous les projecteurs

Essaouira — Les réalisations accumulées dans le cadre de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), avec un focus particulier sur le troisième programme relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes, ont été sous les projecteurs lors d'une rencontre de communication organisée, vendredi à la préfecture de la province d'Essaouira, à l'occasion de la célébration du 17è anniversaire de ce chantier social.

Initiée sous le signe "Phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes", cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province, Adil El Maliki, en présence notamment du secrétaire général de la préfecture, du président du conseil provincial, de représentants des autorités locales et d'associations partenaires ainsi que de bénéficiaires de projets de l'Initiative, a été l'occasion de jeter la lumière sur les réalisations dans le cadre du programme 3 de l'INDH.

S'exprimant à cette occasion, M. El Maliki s'est attardé sur les fondements de ce chantier de grande envergure, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en mai 2005, mettant en avant l'impact combien positif et tangible de l'INDH en termes d'amélioration des indicateurs de développement au Maroc.

Il a également mis en exergue le saut qualitatif réalisé dans ce domaine à la faveur des différentes interventions mises en œuvre dans le cadre de l'INDH, relevant que le capital humain demeure au coeur de la phase III de ce chantier, avec un intérêt particulier aux générations montantes.

Pour sa part, le chef du de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture d'Essaouira, Abdessamad Khairi, a présenté un exposé dans lequel il a abordé les principales réalisations accomplies dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes.

Et le responsable de noter que ce programme a été exécuté dans le cadre de l'axe inhérent à l'entrepreneuriat chez les jeunes, en partenariat avec la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), avec pour objectif la création de 138 entreprises au cours de trois années, précisant que 80 projets ont été réalisés au profit de 86 jeunes (femmes et hommes), avec une contribution de l'INDH à hauteur de 7,671 MDH.

Pour ce qui est de l'axe relatif à l'amélioration du revenu, à travers la valorisation des chaînes de production, M. Khairi a fait savoir que 21 projets ont été réalisés avec une contribution de l'INDH estimée à 4,938 MDH, relevant qu'il a été aussi procédé à la mise en place d'un système pour stimuler l'employabilité des jeunes et faciliter leur inclusion économique avec la création d'un centre d'innovation agricole dans la commune d'Ounagha, le but étant de renforcer l'innovation en matière de gestion de projets de développement dans ce domaine.

De son côté, le président délégué de la FRDISI, Hicham Madroumi, a présenté un exposé exhaustif dans lequel il a fait la lumière sur les principales réalisations dans le domaine de l'entreprenariat des jeunes, à travers une série de projets qui ont vu le jour dans les différents secteurs (industrie, artisanat, produits de terroir, agriculture, tourisme, services, technologie, environnement, énergies renouvelables, enseignement,... ), précisant que plus de 80 entreprises ont été créées dans le cadre de ce programme ambitieux.

L'objectif ultime, a-t-il expliqué, est de générer des opportunités d'emploi et de permettre à ces jeunes d'aller de l'avant dans la réalisation de leur rêve dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout en saluant les efforts de l'ensemble des acteurs et parties prenantes en termes de sensibilisation, de soutien et d'accompagnement de ces jeunes.

A cette occasion, il a été procédé à la projection d'une capsule-vidéo mettant en avant les réalisations accomplies et les projets réalisés dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes.

A l'issue de cette rencontre, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à une exposition de produits des projets touchant différents secteurs, financés dans le cadre du programme 3 de l'INDH, ainsi que d'équipements remis à des anciens détenus, dans le cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus.