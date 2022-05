Maroc: Le président du Sénat polonais salue le niveau avancé des relations maroco-polonaises

Rabat — Le président du Sénat polonais, Tomasz Grodzki, a salué le niveau avancé des relations existant entre le Maroc et la Pologne ainsi que la stabilité et la paix dont jouit le Royaume.

Lors de ses entretiens vendredi à Rabat avec le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, le responsable polonais a mis l'accent sur l'importance d'activer et de coordonner l'action des groupes d'amitié et de coopération entre l'institution législative polonaise et la Chambre des conseillers, au profit des deux peuples et pays amis, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Le président du Sénat polonais a réitéré la position claire et constante de son pays concernant la question du Sahara marocain, qui consiste à soutenir les efforts déployés sous les auspices des Nations Unies ainsi qu'à privilégier le dialogue, la tolérance et les méthodes pacifiques.

Par ailleurs, le responsable polonais s'est dit optimiste quant à l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu'il soit encore en deçà de leur ambition commune au vu de leurs potentialités prometteuses dans un certain nombre de domaines, notamment dans le secteur du tourisme.

Le président du Sénat polonais a également évoqué l'impact négatif du conflit en Ukraine, notamment en ce qui concerne la pénurie mondiale en certains produits de bases dont le blé.

De son côté, le président de la Chambre des conseillers a salué la position polonaise en vue de trouver une solution juste et équitable au conflit artificiel autour du Sahara marocain, soulignant dans ce sens le sérieux, la crédibilité et le réalisme du plan d'autonomie présenté par le Maroc, au moment où les autres parties s'accrochent à des positions dépassées qui ne suivent pas les profondes transformations qui s'opèrent dans le monde aujourd'hui.

Cette rencontre a également été l'occasion pour M. Mayara de passer en revue les répercussions inquiétantes de l'évolution de la situation dans la région sahélo-saharienne, qui connaît une montée croissante des activités des mercenaires et le développement de relations suspectes entre les séparatistes et un certain nombre d'organisations terroristes, ce qui menace la sécurité régionale dans son ensemble et déstabilise les frontières Sud de l'Europe.

Il a noté que cette situation requiert une plus grande coopération et coordination entre toutes les parties concernées, y compris les alliés et les partenaires européens.

S'agissant de la coopération parlementaire bilatérale, le président de la Chambre des conseillers a réitéré l'importance du travail confié aux groupes d'amitié et de coopération maroco-polonais au sein des Chambres des conseillers et du Sénat, car il s'agit d'un mécanisme parlementaire qui joue un rôle pionnier dans l'accompagnement du dynamisme croissant des relations bilatérales dans tous les domaines.

Les groupes d'amitié jouent également un rôle important dans l'intensification des visites mutuelles et le partage des expériences et des bonnes pratiques, notamment dans les domaines qui intéressent les deux pays, en premier lieu le développement de la coopération économique et commerciale et la résolution des problèmes liés à l'immigration, au terrorisme et au crime organisé.

M. Mayara s'est également attardé sur la volonté politique forte des deux pays en vue de développer leurs relations économiques, relevant dans ce sens le nombre important des conventions bilatérales et le volume des échanges commerciaux de cette année qui dépasse un milliard de dollars, poursuit le communiqué.

Selon la même source, les deux parties ont salué, lors de cette rencontre, la force et la vitalité des relations bilatérales qui bénéficient d'une attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi et du Président polonais, compte tenu des dénominateurs communs et des principes de base qui rapprochent les deux pays en ce qui concerne le respect des droits de l'Homme, la consolidation des valeurs de paix et de tolérance entre les membres de la communauté internationale, le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.