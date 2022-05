Maroc: M. Talbi Alami s'entretient avec le président du Sénat polonais

Rabat — Le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le président du Sénat polonais Tomasz Grodzki, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une importante délégation.

A cette occasion, M. Talbi Alami a souligné l'importance de cette rencontre pour renforcer la coopération et la communication permanentes entre les deux institutions législatives, selon un communiqué de la Chambre.

Il a également mis en avant la profondeur des liens historiques unissant les deux pays, exprimant l'estime de la Chambre des représentants pour les positions de Varsovie lors de divers fora internationaux en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume, relevant la nécessité de renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales afin de donner davantage d'élan aux relations maroco-polonaises.

Ces échanges, ajoute la même source, ont été l'occasion pour M. Talbi Alami de passer en revue les acquis réalisés par le Maroc au cours des deux dernières décennies, rappelant les réformes politiques, économiques, sociales, institutionnelles et des droits de l'homme mises en œuvre sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

De leur côté, M. Grodzki et la délégation l'accompagnant, ont exprimé leur fierté du caractère enraciné des relations bilatérales, notant que la Pologne considère que le Maroc, le pays le plus stable dans cette zone géographique du monde, représente un modèle en matière de développement accéléré et de renforcement des réformes.

Ils ont en outre souligné l'importance d'une communication parlementaire durable, et celle que revêtent les relations commerciales et économiques qui se sont d'ailleurs renforcées ces dernières années grâce aux visites réciproques d'hommes et de femmes d'affaires des deux pays, notant que le Maroc figure parmi les premiers pays en termes des échanges commerciaux avec la Pologne, de même qu'il constitue une destination touristique de prédilection pour les Polonais qui ont une image très positive du Royaume.

Cette rencontre, conclut le communiqué, a aussi offert l'opportunité de discuter et d'échanger les points de vue sur de nombreuses questions figurant en tête de l'agenda de l'action parlementaire bilatéral et multilatéral.