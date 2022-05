Maroc: La Rabita Mohammadia des oulémas lance des sessions scientifiques sur l'immunisation contre l'extrémisme violent

Rabat — La Rabita Mohammadia des oulémas vient de lancer une série de sessions scientifiques pour l'édification des capacités en matière d'immunisation contre l'extrémisme violent et le discours de haine sous le thème "l'immunisation contre l'extrémisme violent".

"Soucieuse d'assumer son rôle, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu perpétue Sa gloire, en matière de jurisprudence, sur les plans des études, la recherche, la formation continue et l'édification des capacités et des compétences, et dans l'objectif de matérialiser les préceptes authentiques équilibrés du juste milieu de notre religion, dans le cadre des constantes religieuses du Royaume, la Rabita Mohammadia des oulémas lance, de fin mai jusqu'au mois de juillet 2022, des sessions scientifiques sur l'immunisation contre l'extrémisme violent et le discours de haine dans plusieurs régions du Maroc", indique un communiqué de cette institution.

Ces sessions de formation interviennent en continuité des programmes scientifiques inscrits dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par la Rabita Mohammadia des oulémas avec les différents acteurs et partenaires, dans le but de doter les chercheurs, les encadrants, les jeunes et autres parties intéressées des compétences et connaissances à même de renforcer l'accompagnement, l'encadrement et la qualification.

La même source a relevé que cette initiative ambitionne également l'élaboration d'outils et de mécanismes de travail prenant en considération les catégories des bénéficiaires et leurs niveaux scientifiques et intellectuels et permettant de comprendre les équilibres psycho-socio-culturels de la personnalité.

L'objectif est d'adopter et de s'approprier ces mécanismes et outils pour une meilleure performance dans ces domaines, à travers des thématiques ayant trait au "discours extrémiste en contexte numérique : spécificités et parcours", aux "cartes mentales, différenciations et arrières discours", au "discours extrémiste : dialectique de l'interprétation et modifications des cartes mentales" et aux "plateformes des réseaux sociaux : opportunités et risques".