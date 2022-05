Afrique: Après deux années d'absence, Logismed revient en 2022

Casablanca — La 9ème édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed) se tiendra, du 14 au 16 juin prochain, à Casablanca, sous le thème "Digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution dans un monde VUCA".

"Cette année est très particulière pour Logismed car le contexte de crise sanitaire perdure et continue de soulever des inquiétudes auprès des autorités publiques marocaines, notamment au niveau de l'autorisation des grands rassemblements. Aussi, et compte tenu du manque de visibilité sur la levée des restrictions en vigueur dans le pays, malgré les signes de recule de l'épidémie et de reprise économique, le Comité d'organisation du salon a décidé de décaler la date et de changer le lieu de la tenue de la manifestation, en proposant un événement physique à taille humaine", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La logistique gagne ses titres de noblesse

"Il a fallu une pandémie mondiale et une crise sanitaire pour prendre conscience de la nécessité de l'activité logistique. Pendant toute la période de confinement et des restrictions, les marocains n'ont manqué de rien ou presque sur les plans alimentaires et sanitaires", souligne le communiqué, notant que la crise a révélé et réaffirmé le rôle central de la logistique comme activité essentielle, d'intérêt public majeur qui peut contribuer fortement à la relance économique.

Les acteurs de la logistique ont démontré à cette occasion leur implication en première ligne de la lutte contre l'épidémie. Ils ont fourni des services vitaux de transport et d'entreposage qui ont contribué à assurer des activités vitales. "Ils méritent à ce titre toute notre reconnaissance. Ainsi, la crise sanitaire aura donc remis la logistique au-devant de la scène, qui a pour ainsi dire gagner ses titres de noblesse", affirment les organisateurs.

Et d'ajouter que l'épidémie n'a pas complétement disparue mais les acteurs de la communauté logistique ont d'ores et déjà tirer les principaux enseignements, notamment à accepter l'incertitude, à faire de la résilience et de l'agilité les deux grands leviers qui vont guider l'évolution future de la supply chain, l'accélération de la transformation digitale pour l'optimisation des coûts, la réduction des délais et répondre aux exigences clients, le recours aux nouvelles technologies, la collaboration avec les acteurs de l'écosystème...

Un salon de référence

Le salon a pour vocation de mettre en valeur la logistique, ses métiers et ses savoir-faire, et de mettre à la disposition des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité les solutions adéquates et les outils nécessaires pour renforcer leur potentiel compétitif, développer leurs affaires et améliorer ainsi leur propre rentabilité.

Il donne ainsi aux visiteurs l'occasion de trouver les réponses à leurs besoins et de découvrir les innovations, et en même temps de participer aux débats et échanges autour des idées et des initiatives qui font progresser la logistique marocaine. Ce qui fait de Logismed une référence qui, en quelques années, a su s'imposer comme un lieu unique de rencontre incontournable des acteurs du secteur en Afrique et en Méditerranée.

"Logismed est fier d'être considéré comme le rendez-vous annuel premium d'un secteur passionnant, porteur, très dynamique et au cœur du business des entreprises", souligne le communiqué.

Une thématique d'actualité

A l'ère du tout numérique, le secteur de la logistique doit lui aussi faire face aux enjeux de la transformation digitale. Reflet des attentes et des enjeux de la filière, Logismed 2022 est placée sous le thème central "Digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution ! ", un sujet d'actualité qui induit la disparition de certains métiers, la transformation d'autres et l'émergence de nouveaux besoins.

C'est un profond changement de paradigme dont il s'agit, qui touche la chaine logistique dans son ensemble et à tous les niveaux. En effet, toutes les entreprises sont concernées par le phénomène Digital, pour mettre en œuvre les leviers compétitifs qu'offrent les technologies de l'information.

L'orientation digitale sera donc au cœur de Logismed 2022. Le point sera fait sur les enjeux, tendances et perspectives de la digitalisation dans la Supply Chain.

Un programme riche

Cet événement logistique rassemblera près d'une centaine d'exposants et plus de 5.000 visiteurs professionnels issus de tous les secteurs d'activités, de toutes les tailles d'entreprise et régions du Royaume. Logismed 2022 proposera l'offre et le savoir-faire des principaux acteurs du secteur, ainsi qu'un programme de conférences de qualité, plusieurs nouveautés et de multiples animations.

Les temps forts du salon :

- Les Rencontres du Digital by PortNet : Les Rencontres du Digital réunissent les acteurs et décideurs des écosystèmes digital, logistique et du commerce extérieur pour débattre, échanger et formuler des propositions. Cet événement s'articulera autour du thème : "Le rôle des Guichets Uniques et la Transformation Digitale dans l'efficience et l'efficacité de la chaîne logistique".

- Le Village Investissements & Territoires : un espace spécifique qui sera animé par les Centres Régionaux d'investissement des différentes régions du Royaume. Cette participation témoigne de la maturité et la conviction de ces institutions publiques quant à l'importance de la logistique comme levier de création de valeur et d'emplois, et de développement économique majeur pour leur territoire.

- Les Morocco Procurement Awards by AMCA : L'Association Marocaine de la Communauté Achats organise la 1ère édition des Morocco Procurement Awards, un concours sur la performance Achats des entreprises. Les dossiers de candidatures seront examinés le 28 mai par un jury dédié. La proclamation des résultats aura lieu lors d'une cérémonie de remise de Trophées, séparés en 5 catégories, le 15 juin prochain dans la salle de conférences du Hyatt Regency Casablanca.

- Workshop e-logistique by ADD : L'Agence de Développement du Digital (ADD) organise le mercredi 15 juin, en marge du salon Logismed, le premier workshop de réflexion sur le secteur du e-logistique, sous la forme d'un Think Thank. Cet événement réunira une vingtaine d'acteurs et d'experts issus du milieu universitaire, d'institutions publiques, d'institutions privées, de fédérations professionnelles et de startups.

- Une "Zone de Networking" : un espace de travail et de détente dédié pendant les 3 jours du salon aux rencontres et contacts BtoB entre exposants et visiteurs. L'objectif est de créer une opportunité supplémentaire de rencontres ainsi que les conditions favorables pour rapprocher les participants en vue de développer des relations de business et de partenariat.

"Cette 9ème édition très attendue par la profession constitue un redémarrage, afin d'impulser une belle énergie. Elle sera celle des grandes retrouvailles de la filière logistique", affirment les organisateurs.