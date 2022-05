Afrique: Liste contre Bénin et Rwanda - Ilimane Ndiaye, Alpha Diounkou et Demba Seck en renfort

Deux mois après la qualification des " Lions " à la Coupe du monde Qatar 2022, Aliou Cissé a dévoilé, hier, la liste des joueurs pour affronter le Bénin et le Rwanda dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Can 2023.

Parmi les 26 appelés, ils seront trois à découvrir la Tanière. Il s'agit de l'arrière droit de la réserve du Fc Barcelone, Alpha Diounkou, de l'ailier droit du Torino, Demba Seck, et du milieu offensif franco-sénégalais de Sheffield United, Iliman Ndiaye. Les portiers Seyni Dieng et Alfred Gomis effectuent leur retour.

Aliou Cissé a publié, hier, la liste des joueurs en perspective de la double confrontation contre le Bénin et le Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la Can 2023. Le sélectionneur national, comme à son habitude, a fait dans le classique. Aussi bien en défense qu'en milieu ou en attaque, il a fait appel aux champions d'Afrique qui, à quelques exceptions près, seront tous présents : Edouard Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss, Ismaïla Sarr... Blessés lors de la double confrontation contre l'Egypte de mars dernier, les portiers Seyni Dieng et Alfred Gomis réintègrent la Tanière. Youssouf Sabaly qui a effectué son grand retour a aussi été confirmé.

En revanche, trois joueurs feront leur première apparition en équipe A. En défense, Alpha Diounkou profite de la blessure de Bouna Sarr, titulaire indiscutable depuis la Can. L'ancien joueur de Manchester City, prêté par Granada Cf au Fc Barcelona jusqu'au 30 juin 2022, constitue une bonne pioche pour Aliou Cissé qui pourrait profiter de sa polyvalence. En effet, le jeune défenseur qui a fait quelques piges avec les U20 lors du dernier mondial de la catégorie en Pologne, est naturellement un arrière droit et pourrait aussi bien évoluer à gauche. Diounkou est aussi doté de bonnes qualités offensives.

Autre nouvelle tête dans le secteur offensif, celle d'Ilimane Ndiaye. Passé à Sheffield United au mois de mars dernier, le jeune milieu offensif (21 ans, 1m80) n'a jamais caché son ambition d'intégrer la sélection du Sénégal. L'appel du pied du natif de Rouen (France) a eu écho favorable auprès d'Aliou Cissé. Sa convocation est une juste récompense pour son patriotisme, mais aussi sa détermination et sa combattivité.

Présenté comme un dribbleur hors pair, doté d'un gros volume de jeu et d'une endurance à toutes épreuves, Ilimane aura, avec cette première sélection, l'occasion de montrer l'étendue de son talent sur la scène internationale et, probablement, de faire oublier, en l'espace de deux rencontres, l'absence de Bamba Dieng. Enfin, le dernier nouveau se nomme Demba Seck. Son arrivée se fait au détriment de Mame Baba Thiam, qui n'a disputé que 74 minutes lors des 10 derniers matches des " Lions ".

L'attaquant de 21 ans (1m90) qui a rejoint Torino lors du dernier mercato hivernal ne manque pas de talent. Il a réussi de bons débuts sous ses nouvelles couleurs. Ses qualités offensives reconnues pourraient jouer en sa faveur dans un compartiment où la concurrence fait rage.

Avec cette convocation, Diounkou, Ilimane et Demba honoreront leur première sélection. Ces " novices " aux qualités footballistiques indéniables apporteront du sang neuf au groupe composé, dans sa majorité, de joueurs qui ont disputé la Can et le dernier tour des barrages de la Coupe du monde.

Le Sénégal entre en lice le 4 juin contre le Bénin, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de croiser le fer, trois jours plus tard, avec le Rwanda, à Kigali, dans un groupe L qui comprend aussi le Mozambique.

---------------------------------------------------

LISTE DES 26 JOUEURS CONVOQUÉS

Gardien (03) : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seyni Dieng. Défenseurs (08) : Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Pape Abdou Cissé, Abdoulaye Seck, Fodé Ballo Touré, Alpha Diounkou. Milieux de terrain (07) : Moustapha Nam, Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté. Attaquants (08) : Sadio Mané, Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Ilimane Ndiaye, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Demba Seck.