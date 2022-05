Madagascar: Projet Mitsiry - Pour soutenir les PME engagées dans la préservation de l'environnement

Un nouveau projet intitulé " Mitsiry " est lancé par le gouvernement américain à Madagascar à travers son agence pour le développement international USAID. L'objectif consiste à aider la Grande île à renforcer son climat des affaires tout en protégeant ses écosystèmes uniques grâce à un nouveau partenariat public-privé.

Pour ce faire, ce projet qui s'étale sur une période de cinq ans, vise à soutenir les PME engagées dans la préservation de l'environnement, en investissant notamment dans la conservation de la biodiversité et l'autonomisation locale. " Mitsiry s'appuie sur ce que nous savons : la conservation réussit lorsque les populations locales en bénéficient ", a déclaré John Dunlop lors de la cérémonie de lancement de ce projet. " Cela est particulièrement vrai à Madagascar, où tant de moyens de subsistance sont liés aux ressources naturelles ", a-t-il ajouté.

12,5 millions USD. Il est à noter que ce nouveau projet est financé à hauteur de 12,5 millions USD et sera dirigé par la société locale d'investissement à impact Miarakap. Dans le cadre de l'alliance, le financement de 5 millions de dollars de l'USAID permettra de mobiliser 7,4 millions de dollars supplémentaires auprès du secteur privé. Les entrepreneurs participant à l'alliance et d'autres entreprises privées sont des moteurs essentiels du développement et de l'emploi en aidant les populations rurales à prendre conscience de l'importance de la préservation de l'environnement à Madagascar. L'effort de l'USAID souligne l'engagement du peuple américain à renforcer les secteurs économiques critiques tout en améliorant les économies locales et en conservant la biodiversité.

Inégalée. Il faut savoir que le gouvernement américain reconnaît l'importance mondiale de la biodiversité inégalée de Madagascar ainsi que le rôle critique que jouent les ressources naturelles dans le développement économique et humain du pays. C'est pourquoi, il a engagé depuis 2013 plus de 60 millions USD dans des programmes qui promeuvent la durabilité, améliorent les moyens de subsistance des communautés locales et renforcent la gouvernance des ressources naturelles. Le renforcement des actions visant à mettre fin au trafic international d'espèces sauvages tout en protégeant des milliers d'hectares de l'exploitation illégale et non durable, n'est pas en reste.