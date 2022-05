Madagascar: Développement numérique - Inauguration de la 40e Maison Digitale pour les Femmes à Andakana

Plus de 9 000 bénéficiaires ont déjà été formés au sein des Maisons Digitales pour les femmes, depuis l'année 2013. Le déploiement de cette structure se poursuit à travers la Grande île. Pour ses promoteurs, cette initiative favorise l'insertion professionnelle.

10 laptops, 20 tablettes, des serveurs Raspberry, une imprimante, des speakers et divers accessoires ont été remis, hier, pour équiper la nouvelle Maison Digitale pour les femmes à Andakana. C'était lors de l'inauguration officielle de cet organe, déployé par l'association Orange Solidarité Madagascar, en partenariat avec la Coopérative des femmes Ankazo Anosiala (COFAA), le fokontany d'Andakana, le Comité 08 Mars district Anosiala, et la Fondation Orange.

Dans l'ensemble des 23 régions de Madagascar, il s'agit de la quarantième Maison Digitale pour les femmes mise en place. Selon les explications, la COFAA gèrera la Maison Digitale pour les femmes d'Andakana, dont les modules de formation ont été enrichis par la prévention des violences basées sur le genre. Pour sa part, Orange Solidarité Madagascar, à travers le fonds de la Fondation Orange, a financé la réhabilitation du bâtiment mis à disposition par le fokontany d'Andakana pour permettre d'accueillir 30 femmes en simultané par séance.

Projets productifs. Pour ses promoteurs, la Maison Digitale permet de véhiculer le progrès technique auprès des bénéficiaires, pour faciliter leurs activités productives. En outre, un groupement d'épargnes est mis en place au sein de la Maison Digitale pour permettre aux femmes bénéficiaires de financer leur projet. " La Maison Digitale pour les femmes est un programme qui nous tient particulièrement à cœur.

Les femmes sont de véritables actrices du développement et ont un vrai désir d'apprendre et une réelle soif d'autonomie. Les Maisons Digitales pour les femmes répondent à ce besoin précis. Rendre les femmes plus autonomes passe aussi par la formation numérique ", a déclaré le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, lors de la cérémonie d'inauguration. De son côté, Benja Arson, président de l'association Orange Solidarité Madagascar a soutenu sa volonté de rendre le numérique encore plus solidaire. " Nous apportons notre soutien aux femmes vulnérables et défavorisées pour leur autonomisation.

Grâce à la Maison Digitale pour les femmes que nous inaugurons aujourd'hui, les femmes de la commune vont pouvoir être formées à l'utilisation des outils informatiques digitaux, aux bases de l'entrepreneuriat et à l'éducation financière ", a-t-il affirmé lors de la cérémonie. Bref, le programme vise à favoriser l'insertion professionnelle des femmes, en leur offrant l'opportunité de se familiariser avec les outils numériques et les logiciels de base. En effet, il s'agit pour les nombreux bénéficiaires d'avoir accès à un mode d'apprentissage innovant et gratuit.