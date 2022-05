Afrique: Inde - Défense et croissance pour le continent noir

Alors que le monde a célébré, hier, la Journée de l'Afrique, il peut être opportun d'évaluer à quel point le partenariat Inde-Afrique s'est développé sous ce mandat de Narendra Modi.

Compte tenu de la proximité de l'Inde et de l'Afrique, la coopération en matière de défense et de sécurité maritime est naturelle. L'Inde est guidée par la doctrine SAGAR... ..Sécurité et croissance pour tous dans la région, et a souvent été le premier intervenant dans des situations de reprise après sinistre à haute disponibilité (RASD). L'opération Sahayata pour venir en aide au Mozambique frappé par un cyclone en 2019 et l'opération Vanille lors de l'inondation de 2020 à Madagascar en sont des illustrations.

Mondialisation décentralisée. Il était donc naturel que l'Inde et l'Afrique fassent front commun lors de la pandémie de Covid-19. L'Inde a fourni 150 tonnes d'assistance médicale à 32 pays africains. Dans un monde volatile et incertain, l'Inde et l'Afrique peuvent s'unir pour construire des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes. Toutes deux sont des plaques tournantes importantes dans la mondialisation décentralisée.

La vision de Modi sur la coopération avec l'Afrique est centrée sur la santé, le numérique et la croissance verte. Les partenaires africains de l'Inde sont essentiels à la réussite de l'Alliance solaire internationale (ISA) et de la Coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes (CDRI), deux initiatives clés du gouvernement Modi.