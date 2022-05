Madagascar: Programme PAGE2/GIZ - Des résultats concluants dans le Nord

Faisant partie des partenaires techniques qui soutiennent la région DIANA dans leur effort de développement régional, les antennes du Programme d'Appui à la Gestion de l'Environnement financé par la coopération allemande à travers la GIZ (PAGE2/GIZ) situées à Diégo et à Ambilobe ont également reçu la visite de l'équipe du ministère de l'Environnement et du Développement durable, conduite par la ministre Marie-Orléa Vina.

Une occasion pour la délégation ministérielle de découvrir les bons résultats obtenus à travers les projets appuyés par le programme et d'échanger avec les responsables et les communautés locales.

Une mission enrichie par différents moments d'échanges et de visites sur terrain avec les partenaires de mise en œuvre du programme. Au niveau de l'antenne de Diégo, les échanges ont porté sur l'aperçu global des interventions dans la région DIANA sans oublier les différentes techniques promues comme le Reboisement Villageois Individuel (RVI), le charbon vert diffusé grâce aux Centre Rural de Commercialisation de charbon vert (CRC) avec PAGE ECO et les chaînes de valeur non ligneuses développées.

En prenant l'axe Sud, par la suite, c'est l'antenne AFAFI-NORD-AF (PAGE2/GIZ) cofinancée par l'Union européenne et le BMZ, située dans le district d'Ambilobe, qui a pris le relais. Une opportunité pour l'antenne de partager ses expériences et réalisations relatives à la promotion et au développement des chaînes de valeurs agro-forestières soutenues afin d'améliorer les revenus de la population cible tout en veillant à la protection de l'environnement.

Anacarde

Dans la chaîne de valeur anacarde développée avec Nitidae, comme les villageois d'Antsoha l'ont montré, la coopérative KINGA transformatrice d'amande de cajou a été constituée ; des renforcements de capacité des producteurs/planteurs d'anacardiers et des femmes transformatrices de noix de cajou ont déjà eu lieu ; l'amélioration de la qualité des noix de cajou a été renforcée par la dotation de matériels plus performants ; et l'appui continue jusqu'à la recherche d'opportunité de marché en collaborant avec le secteur privé pour une commercialisation plus durable de ces produits.

Concernant les activités de reboisement soutenues par AFAFI-NORD-AF (PAGE2/GIZ) sur l'axe Isesy-Antsaravibe, les pépiniéristes d'Isesy, où le miel, la baie rose, le moringa et le bois énergie sont promus, ont accueilli la délégation. Les représentants des apiculteurs de l'association FAMA - Fikambanana Ankarabe Miompy Tantely, dans le cadre d'une collaboration avec Helvetas, ont eu l'occasion de faire déguster fièrement leur miel et de discuter davantage des réalisations actuelles. Une visite qui a aussi été marquée par les échanges directes entre madame la ministre et les femmes pépiniéristes et productrices de baie rose et de moringa.

Par ailleurs, dans la promotion du charbon vert vendu auprès des CRC, un représentant des producteurs a également eu l'opportunité d'expliquer à la délégation la bonne marche de leur organisation et de production. Sans oublier que dans cette chaîne de valeur du charbon vert, PAGE2/GIZ continue à promouvoir les meules GMDR (Green Mad Dôme Retort), aussi à Isesy, qui est d'une technicité meilleure dans la carbonisation permettant de réduire les émissions de carbone et de développer une harmonisation plus durable en Bois Énergie. 22 meules GMDR ont été construites dans le district d'Ambilobe.