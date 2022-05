Madagascar: Un conseiller de l'ancien président Rajaonarimampianina condamné à de la prison ferme

Trois ans après son arrestation, Mbola Rajaonah, opérateur économique proche de l'ancien président de la République Hery Rajaonarimampianina a été condamné à 5 ans de prison ferme le jeudi 26 mai, pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux par le pôle anticorruption.

Il est condamné à verser 27 milliards d'ariarys d'amende avec deux autres prévenus qui ont, eux, écopé d'un an de prison.

Trois ans de détention provisoire avant la condamnation, pour maître Eric Rafidison, l'avocat de Mbola Rajaonah, son client a été détenu provisoirement beaucoup trop longtemps. " On a inventé des dossiers pour maintenir mon client en prison jusqu'à la fin du mandat actuel, sous le prétexte qu'il était gênant et qu'il aurait financé la campagne de Marc Ravalomanana ", précise l'avocat. Selon lui, la peine est disproportionnée et il préfère rester discret sur la suite de la procédure.

" L'instruction a pris du temps "

Solohery Razafindrakoto, le procureur du pôle anticorruption, explique quant à lui que l'accusé a été condamné pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, pour des faits datant de 2018 et 2014. Il doit aussi verser 27 milliards d'ariarys d'amende, tout comme deux autres prévenus, mais qui eux ont écopé d'un an de prison avec sursis.

" L'instruction a pris du temps, car 35 témoins ont été entendus ", justifie le procureur. Arrêté avec fracas en février 2019, l'arrestation de Mbola Rajaonah, cet opérateur économique proche de l'ancien président, avait fait grand bruit dans l'opinion publique. Depuis, ses proches n'ont cessé de crier au procès politique.