Madagascar: Barea - Abel Anicet annonce sa retraite internationale

L'ancien capitaine des Barea ne rejoindra pas finalement ses coéquipiers pour le match à Cape-Coast, Ghana et met un terme à sa carrière avec la sélection nationale.

De rebondissement en rebondissement. Annoncé, blessé et indisponible, l'ancien capitaine de la sélection nationale, Abel Anicet ne figurait même pas dans la liste des joueurs publié par Nicolas Dupuis, le 13 mai dernier. Le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis a annoncé son retour parmi le groupe au cours de l'entraînement des joueurs, hier, à Mahamasina. " Abel Anicet Andrianantenaina sera là" , a fait savoir, Dupuis. Quelques heures après cette annonce, le joueur a décidé de mettre les choses au clair.

"Après mûre réflexion en concertation avec ma famille, et en discutant avec le coach et la fédération, je décide de mettre un terme à ma carrière internationale en tant que joueur avec l'équipe nationale." s'est expliqué, le joueur du Future FC en Egypte, sur les réseaux-sociaux. Lui qui a annoncé qu'il n'était pas encore en pleine forme et préfère être honnête. Le premier buteur de l'histoire de la CAN pour Madagascar a parlé de ses blessures répétitives et ses peines par rapport aux critiques et mots blessants à son encontre sur la toile. "J'essaierai d'être présent à Mahamasina lors du match contre les Angolais en tant que supporteur de l'équipe. Je reste un Barea à jamais" a t-il conclu.

Mixité. L'absence d'Anicet ne changera pas grand chose au sein de l'effectif. Dupuis a souligné, qu'il y aura un rajeunissement de l'effectif, mais avec le respect des anciens. La présence des joueurs expérimentés est importante pour la dynamique de groupe. " Il y a la titularisation des jeunes qui cohabiteront avec les cadres pour les rassurer sur le terrain ", a-t-il continué. Les joueurs évoluant à La Réunion, à savoir Fabrice Rakotondraibe, Mamy Gervais Randrianarisoa, Théodin Ramanjary et Jérôme Mombris ont débarqué, hier, à Ivato.

Ils ont directement rejoint leurs coéquipiers pour la séance d'entraînement au Stade Mahamasina. Le départ de la délégation en partance du pays est finalement ajourné pour cet après-midi. La délégation transitera par Addis-Abeba avant de rallier Accra, dimanche matin. Les expatriés évoluant en Europe, Etats-Unis, en Egypte et les pays du Golfe les rejoindront directement à Accra. Deux entraînements sont prévus pour les Barea en terre ghanéenne avant la confrontation à Cape-Coast le 1er juin. L'équipe quittera la Ghana le 2 juin avec le même trajet en transitant par Addis-Abeba pour une arrivée au pays le 3 juin dans l'après-midi.