Madagascar: Conservation de l'environnement - Mitsiry, les bourgeons du succès

Partenaire technique et financier du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), l'Agence américaine pour le développement international (USAID) annonce un financement de 12,5 millions de dollars pour soutenir le programme "Mitsiry" visant à renforcer les sanctions pour la protection de l'environnement et des écosystèmes.

Procréer une nouvelle race d'industriels. C'est dans cette optique que le responsable du secteur privé au sein du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Christian Rasoamanana, a fait une allocution hier au Carlton Anosy dans le cadre du lancement officiel du programme " Mitsiry ". Une traduction concrète du partenariat public-privé visant à renforcer les entreprises qui investissent dans la conservation de l'environnement et l'autonomisation locale. Ce programme doté d'une enveloppe financière de 12,5 millions de dollars, d'une durée de 5 ans, a été incubé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International USAID, et le fonds d'investissement à impact MIARAKAP, avec la contribution de plusieurs entreprises partenaires.

Il a pour principal objectif de financer et accompagner des entreprises ayant des impacts positifs sur la conservation de la biodiversité et sur les communautés locales.En effet, dans les économies en développement, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont une des principales sources d'emplois salariés et de formation, et elles ont une importante fonction d'insertion pour les populations les plus démunies dont les jeunes et les femmes. Souvent créées et dirigées par des entrepreneurs responsables, elles génèrent régulièrement des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs.

Ainsi les PME et start-up représentent un enjeu économique et de développement crucial pour Madagascar dans les années à venir. Quand bien même, sur l'ensemble des entreprises formelles, seules 15% ont accès aux financements bancaires et la microfinance, très dynamique, concerne surtout les très petites entreprises et le secteur informel. Entre les deux, très peu de flux financiers existent pour les PME et startups et elles sont insuffisantes pour les actions de promotions et l'encadrement.

Pour pallier ces déficits, le projet Mitsiry entendra soutenir les petites et moyennes entreprises émergentes fortement engagées dans la préservation de l'environnement et aidera les communautés locales à travers l'autonomisation économique et l'incitation à la préservation des terres. Dans le cadre de l'alliance, le financement de 5 millions de dollars de l'USAID permettra de mobiliser 7,5 millions de dollars supplémentaires auprès du secteur privé. Les entrepreneurs participant à l'alliance et d'autres entreprises privées sont des moteurs essentiels du développement et de l'emploi en aidant les populations rurales à prendre conscience de l'importance de la préservation de l'environnement à Madagascar.

L'effort de l'USAID met l'accent sur l'engagement du peuple américain à renforcer les secteurs économiques critiques tout en améliorant les économies locales et en conservant la biodiversité. À ce propos, John Dunlop, représentant de l'USAID à Madagascar de déclarer que "Mitsiry s'enracine sur des faits avérés, la conservation réussit lorsque les populations concernées en tirent profits. En outre, le gouvernement américain reconnaît l'importance mondiale de la biodiversité endémique de Madagascar ainsi que la situation précaire que jouent les ressources naturelles dans le développement économique et humain du pays".

Depuis 2013, le gouvernement américain a engagé plus de 60 millions de dollars dans des programmes affectés à la durabilité, pour améliorer les moyens de subsistance des communautés locales, et renforcer la gouvernance des ressources naturelles ,consolider les actions visant à mettre fin au trafic international d'espèces en voie de disparition, et préserver des milliers d'hectares de l'exploitation illégale de cultures insensées sous la pression démographique.