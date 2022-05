Madagascar: Examen officiel - Résultat catastrophique du CEPE blanc

Le résultat de l'examen blanc du CEPE, organisé par la circonscription scolaire (Cisco) d'Antananarivo-ville, cette semaine, a été catastrophique.

Il n'y a que la moitié des candidats inscrits dans plusieurs établissements scolaires qui on t obtenu la moyenne, alors que le taux de réussite à l'examen officiel du CEPE est de 90%, environ, presque à chaque session. Dans l'école primaire publique (EPP) d'Antanimbarinandriana, le taux de réussite a été de 62%. À l'EPP Manjakaray, dans la zone d'administration et pédagogique (ZAP) cinq, 55% des candidats ont obtenu la moyenne. Dans cette ZAP cinq, le taux de réussite a été autour de 50%. "Les matières " Problèmes " et " Français " ont été la bête noire des candidats, notamment, ceux des établissements scolaires publics.", indique la directrice de l'EPP Antanimbarinandriana, Lantonirina Adorson.

" Il y a eu des questions pièges dans les matières " Problèmes " et " Opérations ". Les candidats n'ont pas bien lu les sujets ", argumente une enseignante dans la Zap cinq. Et de rajouter: "Ils étaient habitués à des exercices assez simples en classe, alors que les sujets d'examen blanc ont été plutôt difficiles." Selon les analyses des enseignants, les élèves ont été victimes des nombreux arrêts de l'enseignement, provoqués par l'épidémie de coronavirus et les intempéries. " On devait terminer le programme scolaire. Les élèves ont été assez troublés par le rythme que cela a engendré ", note une enseignante.

Traiter les " Problèmes " a toujours été difficile pour les candidats au CEPE. La maîtrise du " Français " ne cesse, par ailleurs, de diminuer. C'est la langue d'enseignement, alors que la plupart des enseignants ne maîtrisent pas cette matière. Ils ne pratiquent pas, de même, cette langue dans leur vie quotidienne. "Foncer dans les autres matières, surtout, dans les leçons de Géographie, d'Histoire, de Sciences de la vie et de la terre, dans le Malagasy, pour y remédier.

Ils peuvent bien rattraper les moyennes faibles, avec ces matières", recommandent des enseignants de la classe de 7ème aux candidats. "Lisez bien les sujets d'examen.", rajoutent nos sources. Les candidats au CEPE ont un peu moins d'un mois pour se préparer à l'examen officiel.