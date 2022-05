Algérie: Les jeunes appelés à demeurer fidèles au serment des chouhada et poursuivre les efforts pour le développement du pays

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, a appelé, vendredi à Alger, les jeunes à demeurer fidèles au serment des chouhada à travers l'adhésion à toutes les initiatives nationales visant à préserver les acquis réalisés.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée nationale des scouts, coïncidant avec le 81e anniversaire de l'assassinat du fondateur des Scouts Musulmans Algériens (SMA), Mohamed Bouras, M. Rebigua a appelé l'institution des SMA à "la poursuite de l'encadrement des jeunes de demain et d'ancrer en eux la culture de l'amour de la patrie, du sacrifice et du dévouement au service du pays".

Cette rencontre s'est déroulée en présence du Conseiller du président de la République, chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, de l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, du représentant de l'ambassade de la Palestine ainsi que des représentants des différents secteurs et des parlementaires.

Le ministre a qualifié la célébration de la Journée nationale des scouts, instituée l'année dernière par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de très importante et porteuse "de significations historiques au vu de de son lien étroit avec le passé et le présent", indiquant que cela témoigne de "l'attachement de l'Etat algérien au développement du mouvement éducatif bénévole qui contribue à inculquer l'esprit et les valeurs de charité".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a mis en avant, dans son intervention, l'importance de soutenir cette école qui n'a eu de cesse de consentir "des efforts pour l'éducation de la génération montante quant à la préservation de son identité et de son unité nationale", ajoutant que cette école constitue "un mouvement associatif stratégique dans son secteur".

Il a évoqué les démarches de son secteur pour "la promotion du mouvement juvénile par l'adoption d'une approche globale visant à prendre en charge et promouvoir les jeunes en garantissant et abritant les différents projets innovants, sociaux, éducatifs et sportifs, appelant les scouts à "adhérer à cette démarche".

Pour sa part, le président de l'Observatoire national de la société civile, et Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a rappelé l'importance de la célébration de cette journée, en commémoration de l'assassinat du Chahid héros Mohamed Bouras, dont nous nous inspirons l'héroïsme et le sacrifice pour la patrie.

M.Hamzaoui a appelé tout un chacun à "adhérer aux démarches du Président de la République pour l'édification de l'Algérie nouvelle afin de réaliser la prospérité et consacrer la démocratie à travers la fraternité, la préservation de l'unité nationale et la sagesse pour la stabilité et la prospérité du pays".