Sénégal: 3ème édition du Carnaval de Dakar - Baaba Maal et la culture pulaar à l'honneur en novembre

La troisième édition du Carnaval de Dakar promet une belle ambiance. Du 25 au 27 novembre 2022, la capitale sénégalaise va vivre aux rythmes de diverses cultures, notamment pulaar. Le musicien Baaba Maal est choisi comme parrain de cette édition.

Après les deux éditions qui ont connu un franc succès, le Carnaval de Dakar se prépare activement. Pour cette troisième édition prévue du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022, un parrain de marque va accompagner l'événement. En effet, le chanteur sénégalais de renommée internationale, Baaba Maal, sera de la partie. La culture pulaar a été retenue par les organisateurs autour du thème " Culture et sport ".

" Baaba Maal a compris depuis toujours que ce lien entre culture et développement local est primordial et il le met en action avec son Festival les Blues du Fleuve. C'est donc cet engagement pour le terroir qui nous a séduit et qui correspond parfaitement à l'esprit du Carnaval de Dakar ", a expliqué Fatou Kassé Sarr, promotrice du carnaval de Dakar. Une conférence de presse a été organisée entre la promotrice et les différents partenaires de l'évènement à savoir le Collectif des acteurs du tourisme sénégalais (Cats), l'Association des artisans du Sénégal, le Maire de Gandiaye, Papa Songdé Diouf ainsi que Baaba Maal lui-même.

Pour l'artiste, être parrain d'un tel évènement culturel et touristique est " un honneur " qui lui est fait ainsi que tous les Haal pulaar du Sénégal et d'Afrique. " Il y a beaucoup de monde qui aiment l'Afrique qui sont des amis de l'Afrique qui apprécient notre façon de vivre, nos plats et notre culture. C'est pourquoi ce festival est important ", a réagi le chanteur du groupe " Daandé Léniol ". Selon Baaba Maal, une ville comme Dakar mérite d'avoir un événement culturel d'envergure à part la Biennale de l'art contemporain.

Une idée confortée par un autre musicien, Henry Guillabert du groupe mythique Xalam 2 qui sera également de la partie. " Quand on va dans les grandes capitales du monde à savoir Paris, New York et Londres, on trouve ces évènements. C'est pourquoi ce carnaval doit être soutenu ", selon Guillabert.

Cette année, outre les animations des groupes, les séances de " Sabar " et de dégustation des plats locaux, d'autres innovations sont apportées par les organisateurs. Selon Fatou Kassé Sarr, il est prévu au Monument de la Renaissance africaine, un concours des troupes, une élection de la Linguère du Carnaval, de même que l'installation d'un espace enfants et d'espaces de jeux sportifs sur le village du Carnaval. Un hommage sera aussi rendu aux personnalités sportives et artistiques disparues.