Cote d'Ivoire: Région du Gontougo - Le Cercle des amis du ministre Téné Birahima Ouattara prône le vivre-ensemble

Le Cercle des amis du ministre d'Etat, Téné Birahima Ouattara est à pied d'œuvre pour prôner la paix et le vivre-ensemble dans la région du Gontougo.

Le président de cette organisation, Yacine Kamagaté a appelé les populations, le 23 mai 2022, à la culture de la paix. Pour lui, le développement et toute vie harmonieuse dans la société en dépend. M. Kamagaté et ses amis sont allé à la rencontre des populations dans sept localités de la région, dont Broukro, dans le département de Tanda et Banakagni-Sokora, dans le département de Sandégué.

" Nous sommes en tournée pour promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous demandons aux guides religieux et aux imams de prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, pour l'ensemble du gouvernement et pour la Côte d'Ivoire. Notre objectif est de préserver la paix dans notre pays ". Tel est le message qu'a prorogé Yacine Kamagaté, président-fondateur du Cercle des amis du ministre d'Etat, Téné Birahima Ouattara.

Actions sociales, dons en vivre et matériels informatique

Pour venir en aide aux populations, M. Kamagaté a annoncé le démarrage prochain d'un programme national de prévention des maladies métaboliques. Sa structure va ainsi sillonner toutes les villes de Côte d'Ivoire pour mener des actions de prévention. " C'est au nom de notre mentor, le ministre d'Etat, Téné Birahima Ouattara, que nous avons décidé d'offrir gracieusement aux populations des examens médicaux devant coûter environ 200 000 FCFA par personne ", a-t-il promis.

Dans l'ensemble, les populations ont traduit leur pleine adhésion au message de paix et de cohésion sociale. A Broukro, le chef du village s'est engagé à poursuivre la sensibilisation auprès des populations. Aussi a-t-il imploré les mânes de ses ancêtres afin d'accompagner le Président de la République, Alassane dans l'exercice de ses fonctions.

A Sandégué et dans plusieurs villages environnants, Yacine Kamagaté a offert des tonnes de vivres aux populations et des équipements informatiques à la brigade locale de gendarmerie. Mieux, le donateur a initié une grande séance de prière en faveur du président de la République, Alassane Ouattara et du ministre d'Etat, Téné Birahima Ouattara. " Yacine Kamagaté vient de poser des actions très louables. La population, très heureuse, a décidé de l'en remercier à travers une lecture coranique. C'est le lieu d'inviter tous les fils et filles à la paix, si chère au président de la République, Alassane Ouattara ", a salué El Hadja Lamine Kamagaté, notable de Banakagni-Sokora.