Cote d'Ivoire: Villes nouvelles, " Akwaba city " - Des pistes de réflexion pour aider à son opérationnalisation

Un colloque international et interdisciplinaire sur la problématique des villes nouvelles en Afrique sera organisé en octobre 2022, a annoncé, le 27 mai 2022 au Campc à Cocody, le Pdg de Sophia immobilier, Touré Ahmed Bouah.

La population mondiale s'accroit à une vitesse exponentielle. Et 57% de cette population vit en ville. Elle exerce une pression démographique forte sur les terres cultivables. Afin de réfléchir sur la problématique des villes le Laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture va organiser les 27, 28 et 29 octobre 2022 un colloque international et interdisciplinaire sur la problématique des villes nouvelles en Afrique. Cette conférence qui va réunir pendant trois jours des enseignants chercheurs et chercheurs de toutes les disciplines va recueillir des proposions et suggestions pour la réussite du projet immobilier de grande envergure qui est " akwaba city ".

Une conférence de presse a été à cet effet organisée le vendredi 27 mai 2022 au Campc à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour annoncer l'évènement.

Pr Ballo Zié, président du comité scientifique, par ailleurs, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a rappelé que ces politiques de création de villes nouvelles ont été implémentées dans bien de pays africains notamment au Burkina Faso, au Sénégal et au Nigéria. "Ces nouvelles cités urbaines, conçues le plus souvent sous l'impulsion des politiques, quoique répondant à des besoins certains et urgents des populations, l'ont été sans les avis, les propositions ou recommandations de celles-ci.

Conséquences, de nombreux problèmes sociaux, connus et éprouvés dans les anciennes cités, refont surface en marge de la construction desdites villes ", a déploré le Prof Ballo Zié. Le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a en outre remercié le pdg de Sophia Immobilier pour son soutien financier et matériel à l'organisation de cette rencontre. Non sans manquer de traduire ses remerciements à Touré Ahmed Bouah pour la signature prochaine d'une convention avec l'université pour faciliter l'insertion de ses diplômés.

A cette occasion, le Pdg de Sophia Immobilier, Touré Ahmed Bouah a déclaré que d'ici 2030, 60% de la population mondiale va se retrouve dans les milieux urbains. " C'est la ville qui offre l'emploi, c'est la ville qui offre l'habitation, c'est la ville qui offre le loisir. La ville est donc un élément important dans la promotion humaine " a-t-il déclaré.

Il faut souligner que le projet de la ville nouvelle " akwaba city ", porté par l'ivoirien Touré Ahmed Bouah, est une expérience intéressante, dans la mesure où elle projette comme une solution prospective de la restauration du Grand Abidjan. Selon le président du comité d'organisation, Pr Kamaté Banhouman André, huit axes d'interventions seront abordés.

Ce colloque d'octobre prochain abordera tous les aspects devant permettre à la construction d'une ville nouvelle.