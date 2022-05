Cote d'Ivoire: Santé publique - La 2e édition des journées scientifiques des cadres se tient du 3 au 4 juin à Grand-Bassam

La deuxième édition des journées scientifiques des cadres de la santé se tiendra du 3 au 4 juin 2022, à l'hôtel Suprême de Grand-Bassam sur le parrainage de Pierre Demba, ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle.

Organisée par la mutuelle de santé de Côte d'Ivoire (Musaci) et le groupement des cadres supérieurs de la santé (Gcss-ci), ces journées dédiées aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et autres agents de santé, ont pour objectif selon Dr Jean-Jacques Méa, président du Gcss-ci, de renforcer les capacités des cadres supérieurs de la santé. Il l'a indiqué lors d'un point de presse le vendredi 27 mai, à la Riviera.

Ces journées vont se dérouler autour des thèmes: Cadres supérieurs de la santé et maladies professionnelles ; pathologies chroniques dans le contexte de la covid-19 ; rage canines en Côte d'Ivoire, les praticiens de la médecine moderne vont se former et acquérir des connaissances qui vont les aider à avancer dans leur professions.

" Ces thèmes développés par des experts en santé et des juristes, renforceront leur connaissance dans la pratique quotidienne et permettront d'éviter des fautes et erreurs qui pourraient conduire l'agent de santé en justice ", a-t-il poursuivi.

Il a souligné que cette année, les cadres de la santé auront en face d'eux, l'avocat général qui viendra leur parler des fautes et erreurs qui nécessitent obligatoirement réparation.

Il a saisi l'occasion pour inviter les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et autres agents de santé à travers le pays de prendre part à ce rendez-vous annuel pour renforcer leur capacité.

Toutefois, il a déclaré que des praticiens et professeurs seront honorés pour leur participation au développement de la santé en Côte d'Ivoire.