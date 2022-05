Cote d'Ivoire: Finance - Une banque rénove son agence de Marcory Zone 4

L'agence Bank of Africa (Boa) de la rue Pierre et Marie Curie à Marcory Zone 4 rénovée à été officiellement inaugurée le 27 mai 2022, par Vincent Istasse, Dg de la banque en Côte d'Ivoire.

Au dire de Vincent Istasse, ce relooking de l'agence répond à une volonté de donner plus de confort à la clientèle qui en a fait l'une des plus performantes du réseau de la banque. " L'agence de Marcory Zone 4 rénovée traduit cette volonté de notre Groupe et de notre Banque de placer le client au centre de ses préoccupations ", a-t-il déclaré.

Le Dg de Boa Côte d'Ivoire s'est dit persuadé que " ces nouveaux locaux permettront sans doute de servir et de satisfaire efficacement les besoins de cette clientèle plurielle et exigeante ".

Vincent Istasse a profité de l'occasion pour lever un coin de voile sur la réorganisation des agences (une quarantaine) et centre d'affaires (un 3e imminent) en cours, pour renforcer le service dédié aux Pme. Cela passe par une séparation des équipes et services en charge de cette catégorie d'opérateurs économiques de ceux affectés aux grandes entreprises et autres multinationales. Mais aussi par le rapprochement physique desdits services des Pme. L'objectif étant d'appuyer davantage ce pan du secteur privé, seul capable de permettre une mise en œuvre efficace de la politique gouvernementale de création d'emplois et de richesse.

Le patron de Boa Côte d'Ivoire n'a pas manqué de remercier ses clients. Ce, d'autant plus qu'au 30 avril 2022, la banque affichait " un niveau de ressources de plus 520 milliards de Fcfa collectés, plus de 300 milliards de crédits octroyés et un total bilan de près de 700 milliards de Fcfa ".

Le satisfécit de Vincent Istasse s'explique également par le fait que la Boa, c'est " environ 3,5 % des crédits octroyés, environ 4 % des ressources disponibles, entre 8 et 9 % du volume des opérations avec l'étranger " sur le marché financier local.

Pour sa part, Thierry Koffi, directeur du réseau d'agences, a souligné que cette rénovation s'inscrit dans un plan global de relooking qui vise " la reconnaissance des agences même sans le Totem symbole de la banque ". Thierry Koffi s'est également félicité de ce que cette rénovation est bien accueillie et appréciée des agents, mais aussi et surtout de la clientèle.