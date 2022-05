Ile Maurice: Nos amis les bêtes - La puce électronique, une bonne idée selon les professionnels

La puce électronique, aussi connue comme le microchip, fait de plus en plus parler d'elle depuis l'année dernière. Et davantage depuis que, selon une source officielle au ministère de l'Agro-industrie, en plus de la stérilisation lors des prochaines campagnes de la Mauritius Society for Animal Welfare avant (MSAW), les chiens et chats seront aussi implantés d'une puce électronique.

Une décision qui a été prise pour aller avec les nouvelles lois qui seront bientôt en vigueur et qui seront plus sévères contre les propriétaires qui abandonnent leurs chiens. Mais le microchip est-il sans danger pour nos amis les bêtes ?

Selon le registrar du Conseil de l'ordre des vétérinaires de Maurice, le Dr Radhakrishna Veerapa, l'implant de la puce ne représente aucun danger pour l'animal et est un outil très important qui permet d'identifier un animal par rapport à son propriétaire. "L'implant se fait à l'aide d'une piqûre un peu plus grosse qu'une seringue normale. C'est vite fait et n'apporte aucun problème de santé à l'animal", rassure-t-il.

Le vétérinaire ajoute que lors de l'implantation, le numéro sur la puce, ainsi que le nom du propriétaire et la date de l'implantation doivent être notés dans le carnet médical du chien et entrés dans une base de données. Ce qui servira par la suite à identifier le propriétaire du chien en cas de perte ou d'abandon. Ce dernier ajoute que le vétérinaire qui s'engage à faire l'implantation doit s'assurer que premièrement l'animal n'a pas une autre puce. Cela se fait en scannant la nuque. Et deuxièmement, que la puce qu'il implantera soit "EU approved", car cela pourra servir à identifier le chien même s'il est à l'étranger. "À Maurice, malheureusement, nous ne pouvons pas encore rechercher un chien par satellite pour connaître l'endroit où il se trouve s'il est perdu mais à l'extérieur cela se fait", explique le Dr Radhakrishna Veerapa.

Selon Cindy Eschylle, qui gère l'association Indie's World, le microchip est fondamental dorénavant, surtout vu le nombre de chiens et chats abandonnés. D'ailleurs, dans son sanctuaire, elle a commencé à faire mettre des puces électroniques sur tous les chiens qu'elle a recueillis. "C'est super important pour retrouver son chien, affirme-t-elle, et aussi pour être conforme aux nouvelles lois qui entreront en vigueur."