Ile Maurice: Public Service excellence award 2021 - La force policière se distingue

La Mauritius Police Force a été récompensée et a remporté la médaille d'or du Public Service Excellence Award 2021. Restriction sanitaire oblige, la cérémonie pour récompenser les vainqueurs s'est tenue cette année au Caudan Arts Centre.

Organisé sous l'égide du ministère de la Fonction publique, le Prix d'excellence du secteur public vise à reconnaître l'excellence et l'innovation dans la fonction publique et récompense ceux qui réussissent à atteindre des objectifs exceptionnels de niveau d'excellence dans la prestation des services publics.

L'objectif en organisant le prix est de motiver les ministères et départements à offrir un service de qualité au public et encourager à inculquer une culture d'excellence aux officiers publics. Le concours a vu la participation de plusieurs ministères, départements de la fonction publique et corps paraétatiques.

Parmi ceux qui se sont distingués, la force policière remporte la médaille d'or et un cash price de Rs 50,000 dans la catégorie " Disciplined Force " avec le Safe City Project.

La " spine unit " de l'hôpital Victoria à Candos, remporte la médaille d'argent et un cash prize de Rs 35,000 alors que le bronze et un cash prize de Rs 20,000 reviennent à l'Ebene SSS Girls et la Planning Division du ministère des Terres et du Logement.

Le Maritime Air Squadron a reçu un " Special Award " alors que l'avion Le Dornier avait été converti en une "Neo-Natal ICU" pour évacuer d'Agaléga un bébé de deux jours qui nécessitait des soins à Maurice en urgence.

Voici la liste complète des récompensés dans les différentes catégories :

Winners by L'express Maurice on Scribd