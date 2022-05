Ile Maurice: Hiver - L'écart de température entre le jour et la nuit rapetisse

Les températures enregistrées démontrent qu'il y a plus de nuits et de journées moins froides qu'auparavant.

La station météorologique de Vacoas confirme que, selon les données disponibles, que nous sommes déjà en hiver. Pour cette saison, la température la plus basse a été notée à Mon-Bois. La semaine dernière, la température enregistrée était à 14,6 °C et jeudi dernier, elle était descendue à 13,3 °C.

Pour cet hiver, la température maximale moyenne de jour et la température minimale moyenne de nuit seront proches de la normale, explique un prévisionniste. En journée, la température sera d'environ 23 °C sur les hauts plateaux et de 25 °C dans les régions côtières. La température la nuit sera d'environ 16 °C sur le plateau central et d'environ 18 °C sur les côtes. Bien que la probabilité soit faible, il est possible en raison d'un ciel clair et d'un vent calme la nuit que la température minimale atteigne les 9 °C à certains endroits, particulièrement dans les régions boisées. Les températures les plus basses seront notables aux mois de juin à septembre.

Quant à la pluviométrie, elle sera autour de 655 mm sur l'île. "C'est la moyenne qu'on aura pour l'hiver sur le long terme", souligne-t-on. Il sera particulièrement pluvieux sur le plateau central, l'est et le sud.

Organisation météorologique mondiale

Également sollicité sur la tendance des hivers, au niveau de la station météorologique on nous fait comprendre que tous les hivers ne sont pas les mêmes en termes de pluviométrie entre autres. Mais qu'il est observé qu'il y a une montée de la température en moyenne. Les températures enregistrées démontrent qu'il y a plus de nuits et de journées moins froides qu'auparavant.

S'agissant de la hausse de la température, le bulletin de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) publié ce mois-ci indique que la probabilité que "la température globale annuelle dépasse temporairement le seuil de 1,5 °C entre 2022 et 2026 a augmenté à 50 %". Cette probabilité augmente depuis 2015. De 2017 à 2021, elle était à 10 %. Le bulletin démontre également qu'il y a 93 % de chance que la moyenne de la température de 2022 à 2026 soit supérieure à celle de 2017 à 2021.

Bien que la Niña, phénomène météorologique dans l'océan Pacifique, ait causé un refroidissement des températures mondiales en 2021, l'OMM soutient qu'elle n'inverse pas le réchauffement climatique. Pour rappel, afin de limiter à 2 °C la hausse de la température au monde, l'Accord de Paris a fixé des objectifs à long terme pour diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Si possible à 1,5 °C.