Sénégal: Dak'Art - Une exposition rend hommage à Abdou Fary Faye, un des pionniers du cinéma sénégalais

Dakar — Le Fonds d'archives africain pour la sauvegarde des mémoires (FAASM) rend hommage à Abdou Fary Faye, un des pionniers du cinéma sénégalais et "personnage incontournable de la scène culturelle dakaroise", a constaté l'APS, vendredi, à Dakar.

L'exposition intitulée "Abdou Fary Faye, mémoire vive des arts et de la culture" fait partie du programme "OFF" - l'ensemble des activités en dehors de l'exposition officielle internationale - de la 14e Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar (Dak'Art). Elle se tient à la mairie de Dakar, dont les photos rappellent le passé.

Les photos d'archives évoquent aussi le souvenir du premier Festival mondial des arts nègres (1966) et ses nombreux invités venus du monde entier. Des troupes théâtrales du Brésil, de Côte d'Ivoire, des Etats-Unis, le pianiste et compositeur de jazz américain Duke Ellington (1899-1974) avaient été photographiés par Abdou Faty Faye, lors de cette grande fête internationale de la culture et des arts organisée dans la capitale sénégalaise il y a plus d'un demi-siècle.

L'exposition montre aussi en images une visite officielle au Sénégal de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, ainsi que certaines artères de Dakar, dont le boulevard du Centenaire, la place de l'Indépendance, la cathédrale, la grande mosquée et le building administratif, siège du gouvernement.

D'autres photos accrochées sur les cimaises de la mairie rendent compte du bouillonnement cinématographique des années 1970, avec les plateaux de tournage des cinéastes Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, Ababacar Samb Makharam ou Paulin Soumanou Vieyra.

Les acteurs Isseu Niang, Douta Seck, le couple de comédiens Lucien et Jacqueline Lemoine, Thérèse Mbissine Diop, l'interprète du rôle de Diouana dans le film "La Noire de" de Sembène Ousmane, font partie des nombreux souvenirs égrenés par des photos prises en vingt-neuf ans par Abdou Faty Faye.

Tout heureux de l'hommage qui lui est rendu par cette exposition, le réalisateur et photographe âgé aujourd'hui de 86 ans dit être "soulagé" d'avoir laissé cet "héritage".

"Je suis très heureux que cet hommage soit fait en ma présence par (... ) Ghaël Samb Sall, fille de mon ami Ababacar Samb Makharam. Ces photos me rappellent de bons moments. Parfois, j'oublie les circonstances dans lesquelles elles ont été prises", a commenté Faye.

"Il faut avoir l'amour du travail, être curieux, avoir la patience et se donner du temps pour la recherche", conseille aux jeunes artistes le réalisateur et photographe octogénaire.

Ghaël Samb Sall, la présidente du FAASM, estime que "cette exposition, au-delà de l'hommage rendu à Abdou Fary Faye, entend raviver la mémoire culturelle, à travers le prisme de ses archives". "Cela nous tenait à cœur de commencer par Abdou Fary Faye parce que les hommages posthumes sont difficiles. Il est là, il est présent et a quelque chose à transmettre et à dire. Il est heureux de partager son savoir", ajoute-t-elle.

Selon Ghaël Samb Sall, l'exposition fait partie d'une série que va dérouler le FAASM à l'honneur de plusieurs pionniers du cinéma sénégalais. "C'est une restitution. Il s'agit, aujourd'hui, de transmettre une œuvre, un travail, des mémoires. Abdou Fary Faye est le premier des réalisateurs et photographes sur lesquels on a travaillé en lui consacrant une exposition photo et un film documentaire", a précisé la présidente du FAASM.

Des initiatives similaires seront dédiées à Ababacar Samb Makharam, son père, en octobre prochain, ainsi qu'à Djibril Diop Mambéty, Paulin Soumanou Vieyra, Ousmane Sermbène et à d'autres célébrités artistiques et culturelles.

Abdou Fary Faye est un ancien membre de l'Association des cinéastes sénégalais et associés et de la Fédération panafricaine des cinéastes. En 1964, il fit son entrée au centre culturel français de Dakar où il deviendra quelques années plus tard formateur, projectionniste, caméraman, photographe de plateau et réalisateur.