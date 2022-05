Sénégal: Le SUDES exige "l'application correcte des engagements souscrits"

Le Syndicat unitaire et démocratique des Enseignants du Sénégal exige du gouvernement l'application des accords signés avec les syndicats d'enseignants.

" Le SUDES, tout en condamnant énergiquement le manque de sincérité, de loyauté et de transparence du Gouvernement dans le partenariat social, exige l'application correcte des engagements souscrits dans l'esprit des accords signés. Notre syndicat considère que cette rectification est à faire sans délai, condition sine qua non pour le retour à la paix sociale et à la sérénité dans l'espace scolaire public, en vue de permettre le bon déroulement d'une fin d'année scolaire déjà tronquée, dans l'intérêt fondamental des élèves, notamment ceux et celles des classes d'examen ", lit-on dans une déclaration rendue publique hier, vendredi 27 mai.

Selon le SUDES, " les accords du 26 Février 2022 avaient suscité un immense espoir pour la revalorisation salariale et la motivation conséquentes des enseignants mais aussi pour la stabilité durable dans le secteur public de l'éducation et de la formation ".

Dans ce sens, " il interpelle le Président de la République pour des mesures fortes et immédiates d'apaisement afin que les fruits portent la promesse des fleurs ... ".

En effet, l'école publique sénégalaise est à nouveau dans la tourmente. Les syndicats d'enseignants viennent de décréter de nouveaux plans d'action. Ils accusent le gouvernement de "non-respect " des accords signés le 26 février dernier.

Ce que le gouvernement a réfuté lors d'une conférence mercredi dernier, 25 mai.

Cependant, à en croire le SUDES, " le Ministère des Finances et du Budget est le principal responsable de cette situation ". " De fait, il s'est agi d'une provocation des syndicats d'enseignants et plus généralement du monde enseignant, comme pour les jeter à la vindicte populaire sous le prétexte fallacieux et spécieux de l'incivisme fiscal, dans l'objectif de les discréditer et de les diaboliser davantage ", a ajouté le SUDES.

Et de renchérir : " les représentants de la société civile présents aux négociations (COSYDEP, UNAPEES, CNEPT etc) dont l'intégrité morale et la bonne foi ne font pas de doute, ont tous affirmé publiquement que tout au long des négociations, la demande syndicale insistante a été de fournir au final les montants d'augmentations indemnitaires après prélèvement des impôts. Cela a été une réclamation récurrente qui a été satisfaite par la publication d'un tableau DGID ".

Il demande ainsi au mouvement syndical de s'unir pour " la défense conséquente des droits acquis de haute lutte par l'engagement de l'ensemble des enseignants et enseignantes ".